NBA》差點25分大逆轉！墊底鵜鶘還是不敵馬刺苦吞7連敗

福克斯（左）。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺今天作客鵜鶘，最多曾領先25分卻險些翻車，末節尾聲還一度落後，但關鍵時刻福克斯（De'Aaron Fox）跳出來拿下超前分，加上鵜鶘最後一擊沒能把握，馬刺驚險以135：132勝出，鵜鶘苦吞7連敗。

馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）先前因為小腿拉傷休兵當中，但近日已經回歸球隊訓練，今天雖然尚未在和鵜鶘一戰中復出，但他的狀態已經被改為「出戰成疑」，有機會在下一場對湖人比賽中回歸。

即便少了斑馬，馬刺今天迎戰墊底的鵜鶘，開賽依舊打得游刃有餘，首節打完已經取得雙位數領先，次節全隊再灌進42分，半場打完已經取得77：57領先。

馬刺上半場已有4人得分上雙，巴恩斯（Harrison Barnes）拿下14分全隊最高，至於鵜鶘，貝伊（Saddiq Bey）12分為全隊最高，但團隊前兩節三分球命中率只有24%，也是他們打得相對艱辛的原因之一。

易籃後戰況卻風雲變色，鵜鶘一波14：0攻勢一路狂追，單節猛灌45分後，反倒帶著2分領先進入決勝節。不過，錢帕尼（Julian Champagnie）末節跳出，連續得分助馬刺再次超車，雙方你來我往；最後1分鐘，墨菲（Trey Murphy III）扣籃又轟進三分球，助鵜鶘超前，但福克斯（De'Aaron Fox）馬上放進2分反擊。

終場前30秒，昆恩（Derik Queen）上籃助鵜鶘取得1分領先，下一波哈波（Dylan Harper）也拿2分，反倒是馬刺以1分超前。最後9.1秒，鵜鶘還有一波進攻機會卻沒能把握，反倒是送福克斯上罰球線，兩罰俱中，助隊帶走勝利。

馬刺巴恩斯拿下全隊最高24分，哈波22分次之；鵜鶘方面，昆恩轟下33分、10籃板、10助攻，生涯首次大三元，莫菲進帳32分。

