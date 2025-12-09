NBA》「蟻人」隻身爆砍40分做白工！ 太陽成功斷灰狼5連勝

太陽成功中斷灰狼5連勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客迎戰灰狼的太陽，靠著威廉斯（Mark Williams）攻下22分的帶領下，即便讓當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）一人爆砍40分也沒有關係，終場以108：105獲勝，中斷灰狼近期的5連勝。

愛德華茲在上半場就拿下21分，但太陽在威廉斯與艾倫（Grayson Allen）的相互合作，仍能以4分差暫時領先，不過到了第3節「蟻人」手感持續火燙，單節7投5中灌進13分，幫助灰狼扳平戰局。

進入決勝節，太陽開局打下14：3攻勢給出回應，但灰狼韌性十足持續追分，比賽剩下9秒時，愛德華茲的切入上籃除了讓他本場得分來到40分，也幫助球隊追到只剩1分落後，而太陽在吉萊斯皮（Collin Gillespie）的兩罰皆進之下稍微拉開，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）掌握最後球權，有望幫助灰狼追平的三分外線結果沒進，讓太陽在客場拿下勝利。

太陽除了威廉斯外，吉萊斯皮挹注19分次之，布魯克斯（Dillon Brooks）也有18分入袋；而灰狼部分，愛德華茲21投15中砍下40分，藍道（Julius Randle）進帳21分，但包括里德（Naz Reid）、麥克丹尼爾斯以及迪文森佐（Donte DiVincenzo）今天的表現都不慎理想。

除此之外，灰狼在第3節還發生插曲，戈貝爾（Rudy Gobert）在剩餘7分59秒時，因撞飛試圖灌籃得分的威廉斯被判惡意犯規遭到驅逐出場，留下15分8籃板的成績。

