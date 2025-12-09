自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》領240億天價約的索托守備數據超慘 大都會無意讓他專職DH

2025/12/09 13:08

索托。（資料照，路透）索托。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星強打索托（Juan Soto）去年季後與球團簽下15年7.65億美元（約新台幣240億）天價合約，但今年相關進階守備數據表現欠佳。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）今天在冬季會議中表明，索托將繼續擔任右外野手。

索托在去年季後以15年7.65億美元天價約加盟大都會，今年交出43轟、105分打點，打擊率2成63表現，整體攻擊指數（OPS）為0.921，令跑出38次盜壘成功為生涯單季新高。

雖然索托今年在右外野防區只有1次守備失誤，但他的進階守備數據FRV值（Fielding Run Value）為「-13」，出局製造值（Outs Above Average，OAA）是「-12」，防守表現不盡理想。

紐約媒體《SNY》報導，門多薩受訪表示，「他（索托）不喜歡打DH，他以身為一名出色防守者為榮，未來也會繼續如此。賽程有時候因為身體狀況做調整，你會想把他的球棒留在先發名單，可能會安排DH，但只要他覺得身體沒問題，就會繼續上場守右外野。」

大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）在休賽季期間接受《紐約郵報》訪問時曾提到，相信索托的防守有提升空間，會在休賽季努力改善。

