MLB》紐媒爆大都會隊內不和、林多與索托關係差 教頭駁斥：謊言！

索托（左）、林多（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會近期被紐約媒體《紐約郵報》爆料隊內有休息室氣氛緊張，當家球星林多（Francisco Lindor）和強打索托（Juan Soto）不和。對此，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）今天在冬季會議受訪時，強調這些消息是「謊言」且「完全錯誤的」。

《紐約郵報》在上個月爆料，大都會在美國時間6月20日面對費城人隊的比賽，當天大都會輸球吞7連敗，林多不滿自家二壘手麥克尼爾（Jeff McNeil）在比賽後段的守備失誤，因此對他嚴厲斥責。美媒《ESPN》的消息人士證實，這起事件發生在休息室，而且是當著隊友們的面前，引發緊張氣氛。

《ESPN》報導，門多薩用西班牙語回應這起傳聞，「最令人驚訝的是，先前沒有人談論我們的休息室，而在過去兩週，我們聽到的卻是我們每天都在吵架，但這完全與事實相反。那是一個專業的休息室，球員們彼此尊重，大家每天都來工作、比賽，並全力競爭。」

「差別是什麼？我們沒有贏球，球季前兩個月我們戰績最佳時，沒人談論休息室；兩個半月的糟糕表現後，每個人都談這個問題。這完全是謊言，但這就是市場的一部份，是我們在紐約必須面對的。」

大都會總教練門多薩。（美聯社）

此外，前大都會投手奧塔維諾（Adam Ottavino）上月在他的網路節目「Baseball & Coffee」中，痛批大都會對投手群的傷兵潮，認為門多薩「在牛棚投手的使用和保持健康方面，完全不知道自己在做什麼，甚至根本不知道如何照顧他們。」

大都會牛棚群今年吃下636局投球為全大聯盟第三多，而自家先發群只吃下796局排全大聯盟第27名。這也導致大都會後援投手蓋瑞特（Reed Garrett）、楊恩（Danny Young）、柯拉尼克（Max Kranick）、努涅茲（Dedniel Nunez）等人都動刀報銷。

門多薩對此回應，「事實就擺在那，我們大概是所有球隊中最能保護牛棚投手的球隊之一，而且我們在先發投手群很少丟到長局數的狀況下做到這點，我不認為這是大都會的問題，我覺得這是整個聯盟的問題。今年我們確實受到很多傷病困擾，但就像我說的，我對我們的處理方式感到滿意。」

