威力盃》田司恩昨開轟今完封！南投縣奪隊史首冠與百萬獎金

南投縣奪冠。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕台彩威力盃冠軍戰，由南投縣和桃園市交手。南投縣先發投手田司恩6局完投完封，打線則有全皓首局開轟，終場5:0擊敗桃園市，南投縣奪隊史首冠，桃園市則在威力盃「二連亞」。

首局，南投縣打者擊出雙殺打，原本攻勢遭化解大半，但全皓接著擊出陽春砲，反而讓南投縣先馳得點。南投縣先發投手田司恩昨天擔任打者才開轟，今天登板投135球、被擊出8安打、7次三振，交出完封勝。

請繼續往下閱讀...

南投縣隊史首次冠軍，總教練紀俊麟說，田司恩就是陣中主要投手之一，在沒有選擇的狀況下，最後一場交給他，「今天首局就覺得沒問題，他的尾勁不錯，對方不容易有效擊球，他投得也很好。」

紀俊麟說，首局遭雙殺之後，全皓的全壘打很關鍵，讓全隊感受到贏球氣氛，後續該拿的分數有拿到，該守住的狀況也守住，田司恩的壓制也確實。

拿下隊史威力盃首冠，紀俊麟認為意義重大，他說：「近10年來，我來到新街以後，南投基層國小強度一直在增加，穩定度往上提升，各縣市面對我們也不容易對付，也讓南投縣內能見度提升。」

紀俊麟也說，能有好成績，要感謝南投縣政府、名間鄉公所的支持，也要感謝中國信託慈善基金會，讓部落孩子能穩定成長。

南投縣選手得分。（記者林宥辰攝）

南投縣（新街國小）總教練紀俊麟。（記者林宥辰攝）

全皓。（記者林宥辰攝）

田司恩。（記者林宥辰攝）

最後半局，捕手叫暫停和田司恩溝通。（記者林宥辰攝）

南投縣奪冠。（記者林宥辰攝）

南投縣奪冠。（記者林宥辰攝）

南投縣奪冠。（記者林宥辰攝）

南投縣奪冠。（記者林宥辰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法