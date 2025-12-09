自由電子報
體育 籃球

籃球》好消息！18歲前取得護照視為本土 台灣男籃更多可用之兵

2025/12/09 14:21

車侑城。（取自加州大學爾灣分校男籃官網）車侑城。（取自加州大學爾灣分校男籃官網）

〔記者盧養宣／台北報導〕國際籃球總會（FIBA）近日修改規定，將取得護照視為本土的年齡放寬至18歲，台灣男籃將有更多可用之兵，籃協副秘書長張承中表示，本土球員放寬是好消息，協會將努力爭取優秀球員回來打球。

FIBA中央委員會在世界盃資格賽第一階段結束後於瑞士召開會議，針對多項議題進行討論，其中針對球員國家隊代表資格的相關規定進行修訂，未來18歲之前（原本為16歲）取得護照的球員，將不再視為受限制球員，不過曾代表某國參加成人國家隊主要賽事的球員，將不得再代表另一國家出賽。

FIBA修改規定後，有望讓台灣男籃有更多可用之兵，其中以母親為台灣人的台裔後衛車侑城最受關注，他雖未在16歲前取得護照，不過已被籃協列入重點考察對象，今年曾邀請他回台參加瓊斯盃，只是最終未能成行。

身高188公分的後衛車侑城來自加州洛杉磯，大一就讀NCAA一級田納西大學查塔努加分校，大二轉學至加州大學爾灣分校，大二賽季平均貢獻12.1分、2.4籃板、2.8助攻、三分球球命中率42.9%，他以成為職業球員為目標，並視曾在NBA掀起「林來瘋」的林書豪為偶像，由於林書豪穿7號，加上7在台灣文化中也代表幸運，因此選擇77號為背號。

對於FIBA放寬認定標準，張承中表示，FIBA雖還沒有正式行文通知，但協會已掌握到消息，「代表本土球員的條件放寬，這是好消息。」對於車侑城等其他海外台裔好手是否有機會以本土身份加入國家隊，張承中表示，不對個案進行評論，「旅外的優秀球員，我們都會努力爭取回來打球。」

