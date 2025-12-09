威力盃》個人獎出爐 紀俊麟和兒子同領獎、桃園市囊括打擊前兩名

紀均叡（左）拿到全壘打獎，和父親紀俊麟（右）。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕台彩威力盃今圓滿落幕，南投縣奪冠軍、宜蘭縣季軍，雙破隊史最佳成績。個人獎項部分，亞軍桃園市團隊作戰能力佳，林啟堯和彭宇睿分佔打擊榜前2名；多位選手各擊出1支全壘打，全壘打獎由打點最多（4分）的紀均叡拿下，他和拿到最佳教練獎的父親紀俊麟同台獲獎。

威力盃獎項表：

團體獎：

冠軍：南投縣

亞軍：桃園市

季軍：宜蘭縣

殿軍：新竹縣

個人獎

打擊獎：

第一名：林啟堯 桃園市（打擊率0.667）

第二名：彭宇睿 桃園市（打擊率0.600）

第三名：李鑫 宜蘭縣（打擊率0.583）

打點獎：何宇威 新竹縣（8分，14打數）

投手獎：林承威 新竹縣（防禦率0.947）

全壘打獎：紀均叡 南投縣（1支，4打點）

最佳教練獎：紀俊麟 南投縣

大會MVP：田司恩 南投縣

四強合影。（記者林宥辰攝）

大會MVP田司恩。（記者林宥辰攝）

新竹縣林承威拿到投手獎。（記者林宥辰攝）

新竹縣何宇威打點獎。（記者林宥辰攝）

桃園市林啟堯。（記者林宥辰攝）

桃園市彭宇睿。（記者林宥辰攝）

宜蘭縣李鑫。（記者林宥辰攝）

