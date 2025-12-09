UBA》得分王張俊生砍35分 中信得分破百痛宰僑光收5連勝

中信學院張俊生。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／雲林報導〕中信學院今在富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第2階段最後一戰碰上僑光科大，前暫居得分王的張俊生狂砍35分，率隊以109：76痛宰對手，本階段以5勝2負作收。

中信在這階段先吞下2連敗，接著收下4連勝，至於僑光則相對掙扎一些，賽前拿下3勝3負。

今天開賽戰況一度膠著，但中信該節後段取得領先後擴大優勢，而僑光在第2節一度追到個位數差距，隨後張俊生在外線出手遭犯規，他也在罰球線上拿下分數，助隊持續保有雙位數差距，半場打完中信以57：44領先且奠定勝基。

中信張俊生今天繳出全場最高35分、8籃板、6助攻，來自馬來西亞的張順凱20分、10籃板，得分寫下生涯新高；至於李宗漢今天達成公開一級生涯200助攻，也是中信隊史第一人，但他在第一節就因扭傷腳踝退場。僑光方面，米立恩拿下17分、9籃板為全隊最高。

總結球隊這階段表現，中信總教練何正峰表示，球隊上季是打公開二級的比賽，剛上升一級的頭兩場比賽碰上這階段最強的兩支球隊，第2場對上國立體大比賽後段有稍微好一點，後面比賽也漸漸改善，「我們有很多人沒打過一級，壓力難免會大一點，還有心理素質的部分也有落差。」

針對下一階段要和北部勁旅過招，何正峰不諱言，實力還有段差距，還有很多地方要努力，現階段當然是希望能搶下前8，還是要求球員防守上要更努力。

中信學院張順凱。（大專體總提供）

中信學院張俊生。（大專體總提供）

僑光科大米利恩。（大專體總提供）

