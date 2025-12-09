自由電子報
網球》艾卡拉茲比納達爾幸運？ 蠻牛叔叔東尼點出一大優勢

2025/12/09 15:31

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）被視為是納達爾（Rafael Nadal）之後的西班牙男子網球新希望，對此，納達爾叔叔東尼（Toni Nadal）也分享他的看法。

22歲的艾卡拉茲拿到6座大滿貫冠軍，東尼說：「每個人都看到他取得的成就，他的運動天賦令人難以置信，他具備成功所需要的一切，不過他和納達爾各自遇到的選手水準大不相同，艾卡拉茲還有幾年前球員所不具備的優勢，因為他的對手實力稍遜，而且鬥志不如過往，雖然辛納（Jannik Sinner）始終是位強勁的對手，但其他選手已經逐漸淡出競爭行列。」

東尼說：「我記得納達爾統治時期，除喬科維奇（Novak Djokovic）和費德爾（Roger Federer）之外，還有穆雷（Andy Murray）、波特羅（Juan Martin del Potro）、費雷爾（David Ferrer）、瓦林卡（Stan Wawrinka）等頂尖選手，但如今的巡迴賽中，競爭對手似乎已經遠去。」

艾卡拉茲和辛納是當今網壇最具統治力的兩位選手，兩人包辦近兩年的大滿貫冠軍，而像是德國茲維列夫（Alexander Zverev）、美國佛里茲（Taylor Fritz），雖偶有佳作，但在四大賽依舊指上猶虛。

