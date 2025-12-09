NFL》79億超級盃MVP創史上首見悲慘紀錄！老鷹赫茲災難一役成警訊

老鷹四分衛赫茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍費城老鷹今天在延長賽以19：22不敵洛杉磯電光，苦吞3連敗，當家明星四分衛赫茲（Jalen Hurts）打出生涯最糟一役，沒有拿下任何達陣，還發生多達5次失誤，更創下悽慘紀錄。

老鷹本季進攻大當機，過去4場比賽場均僅得到15.5分，今天明星跑衛巴克利（Saquon Barkley）雖然找回去年最佳進攻球員身手跑出122碼、1達陣，但四分衛赫茲持續迷航，第二節更在一個Play中傳球遭抄截，並在撿起電光防守組掉球後再度掉球，成為1978年數據正式記錄以來，第一位在一個Play發生2次失誤的球員。

靠著防守組單場7次擒殺，老鷹與電光鏖戰至延長賽，然而赫茲在最後進攻傳球再度被抄截，讓老鷹吞下難堪一敗，這是他單場第4次被抄截、第5次失誤，均寫下個人生涯最慘紀錄。此役赫茲40傳僅21中推進240碼，沒能拿下任何達陣。

「我打得不夠好，太多失誤了。」2023年簽下5年2.55億美元（逾新台幣79億）、上季奪下超級盃MVP的赫茲，在這場災難級表現後說道，「我們有過很多機會，特別是我們已經來到對手的領地，但我沒能幫助我們得下分數。這當然很痛，但我只能想，接下來該如何回應。」

本季曾多次抱怨拿不到球的明星外接手布朗（A.J. Brown），今天6次接球繳出100碼，這是他個人連續3場都接球超過百碼，但球隊卻陷入3連敗。此役他也錯失不少該接住的球，其中一次讓赫茲遭對手抄截，另一次則是在達陣區漏接一個可能形成的長傳達陣，「那球最讓我痛心，我完全有能力完成那個Play。我有一些還不錯的表現，但關鍵時刻不夠好。」

老鷹戰績來到8勝5敗，目前仍位居國聯龍頭，但後頭有6勝6敗1和的達拉斯牛仔持續追趕，想挺進季後賽仍須重整旗鼓。對於即將面對2勝11敗拉斯維加斯突擊者的老鷹來說，這是場絕對不能輸的比賽；而對赫茲來說，此時此刻更不需要他在賽後金句連發，而是必須用表現證明，自己不是外界所說的過譽球星，否則就算老鷹挺進季後賽，恐怕將再度重演2023年賽季的一輪遊悲劇。

