體育 棒球 MLB

MLB》宇宙道奇想簽塔克、貝林傑只是說說？主帥語出驚人引美媒揣測

2025/12/09 18:02

塔克、貝林傑。（資料照）塔克、貝林傑。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇近年休季瘋狂大撒幣，成為最邪惡帝國，今年冬年又傳出看上塔克（Kyle Tucker）與貝林傑（Cody Bellinger）兩大FA強打，然而今天總教練羅伯斯（Dave Roberts）在冬季會議上的一席話，可能暗示道奇今年休季可能有別以往。

道奇近年在自由市場接連重金網羅大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）與史考特（Tanner Scott）等明星投打，不過今天羅伯斯在冬季會議上受訪表示，他對道奇目前的陣容非常有信心，不論是投手群或打者，「當然還是有升級的空間，我們也持續在觀察，但我們覺得不必有什麼大動作，因為這支球隊依舊專注在三連霸的目標。」

對於羅伯斯的說法，《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）在報導中直言，道奇今年休季動作預計會相對平靜，「他們不能公開說自己不會追逐像塔克或貝林傑這種頂級自由球員，但從言談之間已經能感受到他們不打算再著墨於昂貴的自由市場。」

羅伯斯上週曾公開表示支持大聯盟設立薪資上限，前提是要同時有薪資下限，迫使小市場球隊必須砸錢，「我覺得NBA在球員與球團之間的收益方面做得不錯，但如果你要抑制頂尖球隊的花費，你就得把底線拉高，讓那些後段球隊也要花錢。」

對此羅伯斯今天在冬季會議上表示，他只是坦率說出自己的想法，但自己無法做出這些決策，因為他只是個帶隊的總教練，而他也不在乎有人不喜歡他的意見，「在這個世界，你怎麼做都會有人不滿，人們總是在等待你犯錯。」

羅伯斯認為，即使大聯盟真的設立薪資上限，道奇依舊能保持年年闖進世界大賽的競爭力，「我相信我們的球團，無論在什麼樣的規則、條款或框架底下，都能夠主宰。只要告訴我們遊戲規則是什麼，環境長怎樣，我始終相信我們的球團。」

