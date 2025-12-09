自由電子報
MLB》大都會有望交易來國聯勝投王 紐約雙雄爭搶釀酒人明星終結者

2025/12/09 16:57

國聯勝投王、釀酒人強投佩洛塔以及明星終結者梅吉爾成為休賽季的熱門交易人選。（資料照合成圖）國聯勝投王、釀酒人強投佩洛塔以及明星終結者梅吉爾成為休賽季的熱門交易人選。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕國聯勝投王、釀酒人強投佩洛塔（Freddy Peralta）以及明星終結者梅吉爾（Trevor Megill）成為休賽季的熱門交易人選，根據《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）的報導，大都會有意交來2人，而洋基則是對梅吉爾有高度興趣。

佩洛塔本季投出生涯年，先發33場、17勝、防禦率2.70皆創下單季生涯新高，生涯2度入選明星賽，並在國聯塞揚獎排名第5，佩洛塔新賽季年薪僅有800萬美元，這份高CP值合約無論對其他球隊或釀酒人本身都極具吸引力。紐約大都會在今年休賽季尋求重組先發輪值，薛曼指出，如果有球隊願意滿足釀酒人隊的高額要價，就可以討論佩塔洛交易案。

不過釀酒人獲得最多詢問報價的不是佩塔洛，而是終結者梅吉爾，包括洋基和大都會，儘管大都會已經網羅前洋基牛棚大將威廉斯（Devin Williams），但由於守護神狄亞茲（Edwin Díaz）成為自由球員，他們還是需要增加牛棚深度，梅吉爾是很適合的人選；洋基則是希望能交易來梅吉爾，填補威廉斯離隊的空缺。

釀酒人若是交易掉梅吉爾，預計能在仲裁年省下420萬美元。梅吉爾本季表現再度突破，首度入選明星賽，投出生涯單季新高的30場救援成功，防禦率僅有2.49，另有6勝3敗。

