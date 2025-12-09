自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》繼12強後再度強碰台灣隊！守護者狀元大物確定代表澳洲征戰

2025/12/09 16:59

巴札納。（資料照，記者陳志曲攝）巴札納。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於明年3月盛大登場，台灣隊與日本、南韓、澳洲與捷克分在C組，其中澳洲近年實力不容小覷，如今袋鼠大軍又將增添一大戰力，守護者狀元大物巴札納（Travis Bazzana）確定將代表澳洲征戰經典賽。

23歲的巴札納主要鎮守二壘，過去曾入選過U18與U23世界盃國家隊，都曾與台灣交手過，並在2024年選秀會上以狀元之姿被守護者相中，不但是隊史首位狀元郎，更是大聯盟史上第一位來自澳洲的狀元。去年的世界12強棒球賽，巴札納也曾代表澳洲來台出賽，5場比賽19打數敲出5安打、選到2保送、貢獻1打點，打擊三圍.263/.263/.333，攻擊指數0.596；其中面對台灣4打數1安打。

歷經一級國際賽與小聯盟首年球季洗禮後，巴札納今年入選大聯盟官網百大新秀第17名，也是守護者頭號大物，今年分別在新人聯盟、2A與3A出賽，並在3A的26場比賽中，繳出.225/.420/.438的打擊三圍，敲出4轟、14分打點，攻擊指數0.858，wRC+高達138。

守護者棒球營運總裁安東尼提（Chris Antonetti）今天在冬季會議上透露，去年受到斜肌傷勢困擾的巴札納，現在已經完全康復，目前正在守護者春訓基地進行訓練，而他也預計將代表澳洲出戰明年的WBC。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中