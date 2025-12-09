經典賽》繼12強後再度強碰台灣隊！守護者狀元大物確定代表澳洲征戰

巴札納。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於明年3月盛大登場，台灣隊與日本、南韓、澳洲與捷克分在C組，其中澳洲近年實力不容小覷，如今袋鼠大軍又將增添一大戰力，守護者狀元大物巴札納（Travis Bazzana）確定將代表澳洲征戰經典賽。

23歲的巴札納主要鎮守二壘，過去曾入選過U18與U23世界盃國家隊，都曾與台灣交手過，並在2024年選秀會上以狀元之姿被守護者相中，不但是隊史首位狀元郎，更是大聯盟史上第一位來自澳洲的狀元。去年的世界12強棒球賽，巴札納也曾代表澳洲來台出賽，5場比賽19打數敲出5安打、選到2保送、貢獻1打點，打擊三圍.263/.263/.333，攻擊指數0.596；其中面對台灣4打數1安打。

歷經一級國際賽與小聯盟首年球季洗禮後，巴札納今年入選大聯盟官網百大新秀第17名，也是守護者頭號大物，今年分別在新人聯盟、2A與3A出賽，並在3A的26場比賽中，繳出.225/.420/.438的打擊三圍，敲出4轟、14分打點，攻擊指數0.858，wRC+高達138。

守護者棒球營運總裁安東尼提（Chris Antonetti）今天在冬季會議上透露，去年受到斜肌傷勢困擾的巴札納，現在已經完全康復，目前正在守護者春訓基地進行訓練，而他也預計將代表澳洲出戰明年的WBC。

