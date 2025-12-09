自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

「總統盃拳擊賽」8斗高中奪1金2銅 教育處發獎金

2025/12/09 16:50

基隆市八斗高中參加「總統盃全國中等學校拳擊錦標」，勇奪1金2銅佳績；教育處副處長楊永芬（後排左三）代表教育處頒獎金8萬3000元。（圖為基隆市政府提供）基隆市八斗高中參加「總統盃全國中等學校拳擊錦標」，勇奪1金2銅佳績；教育處副處長楊永芬（後排左三）代表教育處頒獎金8萬3000元。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市八斗高中參加2○25年「總統盃全國中等學校拳擊錦標」，勇奪1金2銅佳績；教育處副處長楊永芬代表教育處頒獎金8萬3000元，身兼基隆市體育會拳擊委員會主任委員的基隆市議員施偉政攜手企業捐贈移動式沙包訓練組，補強拳擊隊訓練設備，提升團隊競技能量，期盼能在2○26年全中運再創佳績。

八斗高中校長許文璋表示，高中部以體育班、國中部則以社團方式培育體育基層選手，學校拳擊隊自2○23年成立至今，市府補助學校購置移動式拳擊擂台，大幅提升訓練品質；在教練秦千惠努力指導與選手的投入下，實力穩定成長。許文璋說，近兩年來，拳擊隊積極參與各縣市市長盃、全國中等學校運動會及總統盃等指標性賽事，累積4金12銀15銅的佳績。秦千惠期許拳擊隊選手，能夠加緊訓練，期盼在全中運再創佳績。

施偉政表示，此次媒合民間資源順利協助體育單項設備，非常感謝愛力士健身企業董事長嚴梦陞為了推廣拳擊運動，特別贊助沙包及訓練器材，感謝基隆市政府教育處撥補滑軌經費，讓基隆的拳擊選手能夠用更新的設備，打磨更好的拳技，相信八斗高中拳擊隊在未來的全運會奪牌，指日可待。基隆市教育處指出，市政府於2○25年度投入基層訓練站、運動團隊、訓練設施設備、各項參賽補助及獎勵金等多項資源，總補助金額超過4○○○萬元，協助各校建構完善的訓練環境與選手培育制度。

基隆市八斗高中2023年成立拳擊隊，圖右為愛力士健身企業董事長嚴梦陞捐贈訓練設備給八斗高中，八斗高中校長許文璋（圖左）頒發感謝狀。（圖為基隆市政府提供）基隆市八斗高中2023年成立拳擊隊，圖右為愛力士健身企業董事長嚴梦陞捐贈訓練設備給八斗高中，八斗高中校長許文璋（圖左）頒發感謝狀。（圖為基隆市政府提供）

基隆市八斗高中拳擊隊訓練設備剪綵啟用；圖由左至右依序為教育處副處長楊永芬、八斗高中校長許文璋、愛力士健身企業董事長嚴梦陞、基隆市議員施偉政。（圖為基隆市政府提供）基隆市八斗高中拳擊隊訓練設備剪綵啟用；圖由左至右依序為教育處副處長楊永芬、八斗高中校長許文璋、愛力士健身企業董事長嚴梦陞、基隆市議員施偉政。（圖為基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中