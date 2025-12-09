自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》南韓將再度對決大谷翔平 李政厚不再新奇曝心態轉變

2025/12/09 18:05

大谷翔平和李政厚。（資料照合成圖）大谷翔平和李政厚。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平日前宣布將再度代表日本隊參加經典賽，挑戰2連霸。預賽和日本同組的南韓、澳洲、捷克也都尋求大聯盟奧援，效力美職舊金山巨人的26歲韓籍外野手「風之孫」李政厚有意願參戰，並期待與大谷再次對決。

「當我第一次在國際賽遇到大谷翔平時，我感到非常新奇，」李政厚近日受訪談到大谷時表示，現在同屬一個分區經常碰面，更多的是想到「又要與這麼強的球員對決了」，因為交手過很多次，所以現在不會有特別的感覺。南韓隊將在經典賽再度對上大谷翔平，李政厚盛讚，大谷是一名非常棒的球員，他會全力備戰，大家必須努力準備去戰勝強敵。

李政厚目前正在備戰經典賽，他說：「有時候節奏總不能按自己所想的去調整，有時順利，有時不順，如果我入選國家隊，在例行賽前參加重要賽事，就必須把身體調整到最佳狀態。」

李政厚在新人年因傷只打了37場，今年首度打完一整季，出賽150場，繳出8轟、31支二壘安打、10支三壘安打，累積5打點和10盜壘，打擊三圍為.266/.327/.407，OPS為0.735。

對於今年的表現，李政厚坦言，無論球季打多好，球員都不會完全滿意，過去幾年自己很常受傷，今年能保持健康非常感激，完整打完大聯盟賽季，看到了自己的優點和不足，將會增強自己的強項，並積極改善弱點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中