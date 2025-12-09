UBA》林靖瑱只進一顆三分球卻是關鍵！高師險勝中興進帳第2勝

高雄師大林靖瑱。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／雲林報導〕高雄師大今天在富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級預賽第二階段最後一戰，靠著林靖瑱超前三分球，加上王語烽砍25分，終場以69：61險勝中興大學，艱辛拿下這階段第2勝，中興這階段則以全敗收場。

高師和中興這階段都打得相當辛苦，賽前分別是只拿下1勝跟吞下6連敗，今天都亟欲搶下關鍵勝利。今天中興在半場打完以3分差小幅領先，但在末節最後關頭遭到翻盤，高師大在58：59時，林靖瑱投進超前三分球，且他隨後又拿2分，助隊擴大領先，最終高師大也以8分差驚險擊敗中興。

高師大王語烽繳出全場最高25分、6助攻，成家帆14分次之，林靖瑱今天全場僅投進1顆三分球，拿下10分、7籃板，但這一球卻相當關鍵；中興方面，陳新翰拿下19分最高，另外貢獻5抄截。

對於投進重要三分球，林靖瑱表示，這階段自己前面其實打得滿差的，但隊友還是鼓勵他要繼續投，「因為該來的還是會來，有空檔還是要出手。」他也不諱言，高師大這季真的是比較辛苦，都是將士用命，自己也希望能發揮經驗幫助隊伍。提到下一階段賽事，他也苦笑說，真的不只是坎坷可以形容了，要碰上一些可能會打進4強的隊伍，但希望藉由這些比賽來多磨練學弟，培養出更多可用之兵。

高雄師大王語烽。（大專體總提供）

中興大學陳新翰。（大專體總提供）

