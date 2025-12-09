MLB》今年曾寫隊史第1人超狂偉業！太空人外野手吸引道奇等4隊有意

梅耶斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟冬季會議今天展開，太空人總管布朗（Dana Brown）強調球隊休季首要任務仍是補強先發投手，同時持續將外野手梅耶斯（Jake Meyers）擺上交易桌，據傳梅耶斯也吸引4隊有興趣。

大聯盟官網太空人隨隊記者麥克泰嘉特（Brian McTaggart）報導，太空人計畫讓農場潛力新秀柯爾（Zach Cole）與大物梅爾頓（Jake Melton）競爭中外野的上場時間；而儘管布朗並未正面回應有關梅耶斯的傳聞，但消息人士透露，白襪、道奇、紅人與皇家都對他感興趣。

請繼續往下閱讀...

29歲的梅耶斯今年出賽104場，打擊三圍.292/.354/.373，攻擊指數0.727，敲出3轟、24分打點，fWAR值2.3，wRC+為107。梅耶斯曾於2022年隨著太空人奪冠，去年入圍美聯外野金手套決選名單，今年5月4日面對白襪單場雙響砲、累積13壘打數和7打點追平隊史紀錄，更成隊史首位以第9棒達成此項壯舉的球員。

道奇休季亟需補強外野，不過《MLBTR》分析，道奇基本上不太會用佐佐木朗希、斯漢（Emmet Sheehan）或羅布列斯基（Justin Wrobleski）等先發投手拿去換梅耶斯，因此要談成交易恐怕並非易事。

