體育 棒球 日職

日職》挑戰重回大聯盟失敗！前洋基火球男返日不回西武獅 新東家曝光

2025/12/09 18:43

阿布瑞尤。（資料照）阿布瑞尤。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕去年曾效力西武獅的前大聯盟洋基火球男阿布瑞尤（Albert Abreu），今年重返美職體系，卻在小聯盟苦苦掙扎，最終仍未能盼到登上大聯盟的機會。根據《ESPN》記者羅哈斯（Enrique Rojas）報導，阿布瑞尤今天與中日龍簽約。

阿布瑞尤曾待過大聯盟洋基、遊騎兵、皇家等球隊，其中在洋基待過4個球季，累積97場出賽投122.2局，防禦率4.70；生涯在大聯盟合計出賽108場，累積6勝5敗、防禦率4.58。去年阿布瑞尤轉戰西武獅，整季防禦率2.39、28次救援排太平洋聯盟第二，也心生想重返大聯盟的夢想，最終西武獅也沒有續留阿布瑞尤，讓他成為自由球員。

今年球季，阿布瑞尤以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約加盟紅人，不過他在3A表現不理想，累積17場出賽僅投23.1局，被敲29安失15分、投出18次三振與16次保送，防禦率5.79，每局被上壘率1.93，並未重返大聯盟舞台，在6月中就遭到釋出。

如今阿布瑞尤選擇回到日職，不過並未選擇老東家西武獅，而是加盟中日龍。根據日媒《Sponichi Annex》報導，中日球團正在考慮讓他擔任布局投手的角色，不過阿布瑞尤的團隊也表示他可以勝任先發，預計在評估球隊情況與他在春訓的表現後，再決定如何使用他。

