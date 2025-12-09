MLB》缺先發的洋基盯上國民明星王牌！還想要繳生涯年的小熊火球男

戈爾、凱勒。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕補強先發輪值是洋基休季目標之一，根據報導，洋基看上國民明星王牌左投戈爾（MacKenzie Gore），以及小熊火球男凱勒（Brad Keller）。

26歲的戈爾曾是教士大物，2022年被打包至國民換取索托（Juan Soto）。今年他首度入選全明星賽，30場先發投159.2局飆出185次三振，防禦率4.17，獨立防禦率（FIP）3.74，K9值高達10.4，fWAR值2.9。

...

日前有傳聞指出，戈爾預計會被國民擺上交易桌，根據《華盛頓郵報》記者高登（Andrew Golden）引述消息人士指出，戈爾在今年交易大限前吸引教士與紅襪等球隊興趣，儘管最終戈爾仍留在華盛頓，但爭冠球隊對他的興趣並未減弱，而洋基則是近期與國民討論戈爾交易案的眾多球隊之一。

30歲後援右投凱勒今年在小熊投出生涯年，出賽68場投69.2局，被敲45安、飆出75次三振，防禦率2.07，ERA+187，fWAR值1.3。凱勒本季四縫線均速來到97.1英哩，PR值位居全大聯盟第88，而他的30.6%被強擊球比率（Hard-hit Rate）更是PR99等級，56.6%滾地球比率也有PR95。

自由身的凱勒過去曾有先發經驗，據傳已有球隊對他明年轉任先發表達興趣。根據《紐約郵報》資深記者薛爾曼（Joel Sherman）報導，洋基比較想把他繼續放在牛棚，但季初等待柯爾（Gerrit Cole）、羅冬（Carlos Rodón）等人回歸時，也不排除讓他進入先發輪值。

