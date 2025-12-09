自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》洋基塞揚強投柯爾、明星左投復出時間曝光！美媒分析輪值深度

2025/12/09 19:37

柯爾、羅冬。（資料照）柯爾、羅冬。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基先發輪值明年開季預計會缺少柯爾（Gerrit Cole）、羅冬（Carlos Rodón）與施密特（Clarke Schmidt）3名大將，大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）今天則透露柯爾與羅冬的預計回歸時間。

曾於2023年奪下美聯塞揚獎的柯爾，今年在春訓出賽2場，投6局失7分，防禦率10.50，他在3月7日的熱身賽僅投2.2局狂掉6分，賽後出現手肘不適，最終確定要動TJ手術而整季報銷。

羅冬今年投出披上洋基戰袍最佳成績，也入選全明星賽，33場先發18勝9敗，投195.1局送出203K，防禦率3.09，ERA+132，fWAR值3.2。不過他在休季接受了手肘手術以移除骨刺，同樣無法趕上明年開季。

大聯盟官網洋基隨隊記者霍克今天透露柯爾與羅冬的最新狀況，柯爾目標在明年5月或6月能重返賽場；至於羅冬則是早一些，預計4月下旬至5月初就能回歸。霍克沒有提到今年投14場就動TJ的施密特，，但以他7月才動刀來看，可能要到球季後段才能歸隊。

《MLBTR》分析洋基目前的先發輪值深度，在不補強之下只能靠佛里德（Max Fried）、施利特勒（Cam Schlittler）、希爾（Luis Gil）與沃倫（Will Warren）扛住前4號先發，並由威南斯（Allan Winans）與亞柏格（Ryan Yarbrough）等人競爭第5號先發，百大第97、農場第3名新秀羅德里奎茲（Elmer Rodriguez）也可能成為選項，不過他尚未迎來大聯盟初登板。

