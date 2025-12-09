NBA》史上首位繳30分大三元的菜鳥中鋒！20歲鵜鶘菜鳥締罕見紀錄

20歲鵜鶘菜鳥昆恩。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕20歲鵜鶘菜鳥昆恩（Derik Queen）今在交手馬刺的比賽貢獻33分大三元，成為史上首位30分大三元的菜鳥中鋒，可惜球隊以132：135敗下陣來，紀錄夜留下遺憾。

206公分的昆恩今年選秀首輪第13順位獲得指名，今在面對馬刺一戰第三節大爆發，單節6投6中，加上9罰都沒失手，貢獻21分、5助攻，成為有play-by-play 紀錄以來，繼詹姆斯（LeBron James）、英葛蘭（Brandon Ingram）、T.瓊斯（Tyus Jones）後，第4位能單節至少拿20分、5助攻且沒有任何失誤的球員。

昆恩今15投11中，拿下33分、10籃板、10助攻，成為2025選秀梯隊第一位完成大三元的球員，也是繼名人堂球星韋柏（Chris Webber）與馬刺長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）後，能在21歲前締造大三元的中鋒

此役成為今年選秀新人大對決，馬刺靠榜眼哈波（Dylan Harper）倒數9.1秒上籃得手帶走勝利，他今替補上陣繳出22分寫下生涯新高，另有3籃板、6助攻，賽後也與昆恩交換球衣，英雄惜英雄。

對於紀錄夜沒能贏球，昆恩賽後仍對同梯好手哈波表達敬佩之意，「我為他感到高興，我們從小就認識，中學、大學時期都對決過，我很期待接下來與他有更多場對決。」

昆恩與馬刺同梯好手哈波賽後交換球衣。（美聯社）

