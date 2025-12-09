自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》史上首位繳30分大三元的菜鳥中鋒！20歲鵜鶘菜鳥締罕見紀錄

2025/12/09 19:17

20歲鵜鶘菜鳥昆恩。（路透）20歲鵜鶘菜鳥昆恩。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕20歲鵜鶘菜鳥昆恩（Derik Queen）今在交手馬刺的比賽貢獻33分大三元，成為史上首位30分大三元的菜鳥中鋒，可惜球隊以132：135敗下陣來，紀錄夜留下遺憾。

206公分的昆恩今年選秀首輪第13順位獲得指名，今在面對馬刺一戰第三節大爆發，單節6投6中，加上9罰都沒失手，貢獻21分、5助攻，成為有play-by-play 紀錄以來，繼詹姆斯（LeBron James）、英葛蘭（Brandon Ingram）、T.瓊斯（Tyus Jones）後，第4位能單節至少拿20分、5助攻且沒有任何失誤的球員。

昆恩今15投11中，拿下33分、10籃板、10助攻，成為2025選秀梯隊第一位完成大三元的球員，也是繼名人堂球星韋柏（Chris Webber）與馬刺長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）後，能在21歲前締造大三元的中鋒

此役成為今年選秀新人大對決，馬刺靠榜眼哈波（Dylan Harper）倒數9.1秒上籃得手帶走勝利，他今替補上陣繳出22分寫下生涯新高，另有3籃板、6助攻，賽後也與昆恩交換球衣，英雄惜英雄。

對於紀錄夜沒能贏球，昆恩賽後仍對同梯好手哈波表達敬佩之意，「我為他感到高興，我們從小就認識，中學、大學時期都對決過，我很期待接下來與他有更多場對決。」

昆恩與馬刺同梯好手哈波賽後交換球衣。（美聯社）昆恩與馬刺同梯好手哈波賽後交換球衣。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中