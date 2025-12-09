自由電子報
MLB》476SV前救援王簡森挑戰神紀錄 天使、老虎有意網羅

2025/12/09 20:05

簡森。（資料照，法新社）簡森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯累積476場救援成功的38歲明星終結者簡森（Kenley Jansen），今年季後成為自由球員，根據《7News Boston WHDH》記者亞歷山大（Ari Alexander）指出，前東家天使和老虎都有興趣簽下他。

簡森上季以1年1000萬美元合約（約新台幣3.1億）轉戰天使，出賽63場投出5勝4敗、29場救援成功和防禦率2.59的成績。簡森本季運氣算是不錯，因為他的SIERA（進階防禦率）3.94雖然高於實際防禦率，被擊出強勁擊球比例高達44.6%，而且保送率8.1%也偏高，但他的被打擊率只有0.195，殘壘率為85.2%。

詹森去年夏天曾表示，他希望自己至少能投到2029年，但球團可能會考量年齡以及三振率退化等問題，今年休賽季可能還是會簽下短約，過去兩次轉隊分別讓他拿到紅襪的2年3200萬美元，與勇士的1年1600萬美元的合約。簡森生涯在大聯盟16個賽季，曾在2017年、2022年摘得國聯救援王，生涯累積476場救援成功是現役投手最多，也是大聯盟史上第四多，距離排名第3的前小熊救援王李．史密斯（Lee Smith）只差2場。

《MLB Trade Rumors》指出，天使目前沒有明確的終結者人選，天使總管米納斯安（Perry Minasian）也曾稱讚過簡森的領袖氣質，而簡森也很享受在天使投球，因此雙方看似都有意再續前緣。但是簡森有可能希望加盟有機會打季後賽的球隊，老虎就是潛在下家，維斯特（Will Vest）去年擔任主戰終結者表現不錯，但球團有意讓維斯特轉任布局投手，所以簡森成為他們補強人選之一。

