UBA》蕭立培手指骨折仍飆22分 義守克服傷病搶下第3勝讓謝玉娟紅了眼眶

義守大學蕭立培。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／雲林報導〕傷兵滿營的義守大學今天在富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段最後一戰碰上台灣體大，多名球員帶傷上陣，其中右手無名指骨折的蕭立培飆出生涯新高22分，率隊以81：64收下第3勝，義守這階段以3勝4負作收。賽後總教練謝玉娟提到受傷球員都自願在這關鍵一役出賽，希望能幫助球隊搶下這重要一勝時，讓她紅了眼眶。

義守和台體今日賽前都只在這階段拿下兩勝，出現保級危機，「義守三劍客」趙子銘、陳家銓和黃尹元先後因傷倒下，戰力大受影響，但這3人今天在關鍵一戰都請纓上陣，讓謝玉娟相當不捨且感動。

請繼續往下閱讀...

謝玉娟透露，由於黃尹元在前一戰扭傷腳，她發現，對方很喜歡吃曠世奇派，昨日賽後她特別問了球員是否要一起吃冰？當時一起「共襄盛舉」的包含黃尹元、趙子銘、陳家銓和謝葉俊祥，剛好都是這次的傷兵，「他們都跟我說，今天可以打。」

謝玉娟提起這群子弟兵時也紅了眼眶，她坦言，帶隊這麼多年，鮮少遇到先發傷病這麼嚴重的狀況，但她還是相信她的球員，尤其在如此艱難情況下拿下第3勝，「我覺得我們的孩子去跟北部的隊伍比，雖然不一定能贏，但不會輸到4、50分。」

謝玉娟認為，大家想要留在一級的舞台，就必須展現更好的風範跟企圖心，她認為，球隊還欠缺了一些團結的要素，她也希望球員能在接下來比賽展現出來。

義守大學蕭立培。（大專體總提供）

義守大學陳家銓。（大專體總提供）

義守大學趙子銘。（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法