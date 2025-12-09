自由電子報
NFL》「印第安納瓊斯」報銷！小馬竟想找回退休近5年的44歲四分衛

2025/12/09 20:38

瑞佛斯。（資料照）瑞佛斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕曾是今年開季最火燙球隊之一的印第安納波利斯小馬，近期狀態下滑之餘更傳出悲報，本季表現亮眼的主戰四分衛瓊斯（Daniel Jones）因傷整季報銷，而小馬現在四分衛戰力嚴重不足，走投無路之下，竟找上已經退休5年的瑞佛斯（Philip Rivers）來測試。

曾是紐約巨人備受期待的四分衛，瓊斯卻在大蘋果發揮不佳，去年遭到巨人釋出後轉戰明尼蘇達維京人，也苦無上場機會，直到今年加盟小馬，在季前訓練營擊敗前首輪大物理查森（Anthony Richardson）拿下QB1，率領小馬打出8勝2敗佳績，更有了「印第安納瓊斯」的響亮稱號。

瓊斯本季報銷。（資料照）瓊斯本季報銷。（資料照）

然而近期小馬陷入3連敗低潮，雪上加霜的是，瓊斯在本週對戰傑克森維爾美洲虎的比賽中遭遇右腳阿基里斯腱撕裂，因此整季報銷。該場由今年第六輪新秀雷納德（Riley Leonard）完成剩餘賽事，然而原先下一戰將先發的雷納德，今天向球團表示膝蓋不適，經檢測後為膝蓋韌帶拉傷，加上前大物理查森也還在傷兵名單，小馬陣中僅剩下練習隊的浪人瑞皮恩（Brett Rypien）一名四分衛。

根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）證實，小馬將邀請現年44歲的瑞佛斯參加試訓。曾入選8屆職業盃的他，生涯前16個賽季都效力聖地牙哥/洛杉磯電光，直到2020年球季加入小馬，並在該年球季率隊打出11勝5敗佳績，季後退休，至今高掛頭盔已經快5年時間。消息人士透露，目前小馬尚未決定是否簽回瑞佛斯，而他本人是否有意願回歸美足賽場也還沒定案。

歷經開季火燙表現後，小馬近期吞下3連敗，目前美聯南區由9勝4敗的美洲虎領先，而小馬則與後來居上的休士頓德州人同樣都是8勝5敗，但比較對戰關係後，小馬暫時被擠出季後賽競爭外。本季小馬還剩4場例行賽，將碰上西雅圖海鷹、舊金山49人、美洲虎與德州人，想爭取最後一張季後賽門票，如今可說是難上加難。

