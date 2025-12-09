自由電子報
體育 籃球 學生籃球

UBA》張祐瑋砍26分 國體輕取虎科7戰全勝

2025/12/09 21:06

張祐瑋。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／雲林報導〕國立體大今天在富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級預賽第二階段最後一戰和同樣全勝的虎尾科大正面交鋒，國體大三的張祐瑋砍下全場最高26分、8籃板，助隊以70：54輕取虎科，這階段以7戰全勝作收，虎科則是6勝1負。

國體和地主虎科在這階段都取得6戰全勝佳績，這階段最後一戰由這兩支不敗之師正面交鋒。

國體今天開賽先發制人，打出16：5攻勢，上半場在張祐瑋獨攬22分帶領下，兩節打完已經取得44：23領先。易籃後，虎科試圖反撲，但關鍵時刻郭嘉安跳出來飆進三分球，加上曹祐寧放進壓哨球，助國體帶著20分領先進入決勝截，奠定勝基。

大三的張祐瑋在這階段除了首戰繳出22分外，他自認，其餘幾戰狀態不盡理想，但隊友還是為他加油打氣，希望他別給自己太大壓力，「這階段我們一直在為最後這一場作準備，這場表現也算回饋給隊友，感謝他們一直鼓勵我。」國體這階段7戰全勝，但下一階段要迎戰北部其他勁旅，張祐瑋認為，還有一段時間可以調整，繼續修正缺失。

虎科方面，查傑攻下全隊最高13分、11籃板，郭俊言則進帳10分、11籃板。

張祐瑋。（大專體總提供）張祐瑋。（大專體總提供）

查傑。（大專體總提供）查傑。（大專體總提供）

郭俊言。（大專體總提供）郭俊言。（大專體總提供）

郭俊言。（大專體總提供）郭俊言。（大專體總提供）

