NBA》多隊有意10屆明星神獸AD！美媒爆4冠射手K湯等4人也上貨架

湯普森、戴維斯。（資料照）

〔體育中／台北報導〕根據《EPSN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，10屆明星神獸戴維斯（Anthony Davis）預計將成為許多球隊的交易目標，而獨行俠也願意聆聽陣中4名主力球員的交易報價。

查拉尼亞引述消息人士指出，包含許多東部爭冠球隊，如活塞、老鷹、暴龍都有意追求戴維斯；除了戴維斯以外，獨行俠也願意探索4冠射手湯普森（Klay Thompson）、中鋒加佛德（Daniel Gafford）與明星後衛羅素（D'Angelo Russell）的交易市場。

請繼續往下閱讀...

報導透露，戴維斯的經紀人保羅（Rich Paul）已經與獨行俠共同臨時總管芬利（Michael Finley）與芮卡迪（Matt Riccardi）會面，並要求獨行俠明確表示是否希望在休季續約戴維斯，或是在交易大限前送走他；芬利與芮卡迪則表示，球隊希望保留選項，並觀察球隊接下來幾週的表現，目前尚未排除續約的可能性。

戴維斯本季出賽10場，場均19.6分10.2籃板3.2助攻1.6火鍋1.2抄截，投籃命中率52.3%，三分命中率33.3%。明年3月將滿33歲的戴維斯可以在美國時間8月6日起簽下最高4年2.75億美元延長合約，若不續約，則可在2027年拒絕6280萬美元球員選項後成自由身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法