撞球》力退愛徒陳佳樺奪冠 周婕妤登上年度排名第一寶座

周婕妤力退陳佳樺贏得今年第二座女子撞球排名賽冠軍。（撞球總會提供）

〔記者許明禮／台北報導〕「大眼妹」周婕妤今晚在2025年RENATA 女子職業撞球排名賽第164站決賽，以9:6力退愛徒「天才甜擊手」陳佳樺，繼161站之後今年第二度封后，笑納5萬元冠軍獎金，並以積分129分登上年度排名第一，這也是她生涯第26座排名賽冠軍，依舊獨領風騷。

今年前3站排名賽獲得1冠、1亞的周婕妤，上一站在決賽敗給德國女將琵雅.菲勒，這一站捲土重來，一路摧枯拉朽，她在16強先以8:3解決范育瑄，8強再以8:2擊退蘇憶雲，4強賽面對郭思廷也以8:3過關。兩度贏得世青賽金牌的陳佳樺，也連續擊退李亭誼、陳禾耘和周家嘉，今年首度挺進決賽，也是繼第143站之後再度和周婕妤上演「師徒爭冠」戲碼。

請繼續往下閱讀...

陳佳樺克服開局1:3落後，在暫停過後追成3平，周婕妤則在4平後利用對手的解球犯規和進攻失誤，連下3局以7:4拉開比數，並以8:5聽牌。隨後周婕妤5號球進攻失誤，陳佳樺追回1局，但關鍵第15局，陳佳樺「1、9碰」失手，9號球停在洞口，周婕妤1號球成功防守後，以一記絕妙的「打1借9」碰進洞口的9號球，證明薑是老的辣。

周婕妤表示，「我和佳樺最近在國際賽和國內比賽遇到很多次了，這一場雖然是冠軍賽，還是抱著平常心，沒有太多想法，畢竟我們都已經取得總冠軍賽資格。」

不過，周婕妤表示，由於球檯很潮濕，母球很難控制，顆星都不聽使喚，她和陳佳樺都打得不好，只能先顧進。雖然這幾年師徒過招有輸有贏，但周婕妤在決賽還沒輸過，「畢竟能打到冠軍戰，表示我的狀況還不差，而且我太了解佳樺了，知道用什麼策略對付她。」

陳佳樺在決賽敗給師父周婕妤，獲得亞軍。（撞球總會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法