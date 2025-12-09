自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

撞球》力退愛徒陳佳樺奪冠 周婕妤登上年度排名第一寶座

2025/12/09 22:03

周婕妤力退陳佳樺贏得今年第二座女子撞球排名賽冠軍。（撞球總會提供）周婕妤力退陳佳樺贏得今年第二座女子撞球排名賽冠軍。（撞球總會提供）

〔記者許明禮／台北報導〕「大眼妹」周婕妤今晚在2025年RENATA 女子職業撞球排名賽第164站決賽，以9:6力退愛徒「天才甜擊手」陳佳樺，繼161站之後今年第二度封后，笑納5萬元冠軍獎金，並以積分129分登上年度排名第一，這也是她生涯第26座排名賽冠軍，依舊獨領風騷。

今年前3站排名賽獲得1冠、1亞的周婕妤，上一站在決賽敗給德國女將琵雅.菲勒，這一站捲土重來，一路摧枯拉朽，她在16強先以8:3解決范育瑄，8強再以8:2擊退蘇憶雲，4強賽面對郭思廷也以8:3過關。兩度贏得世青賽金牌的陳佳樺，也連續擊退李亭誼、陳禾耘和周家嘉，今年首度挺進決賽，也是繼第143站之後再度和周婕妤上演「師徒爭冠」戲碼。

陳佳樺克服開局1:3落後，在暫停過後追成3平，周婕妤則在4平後利用對手的解球犯規和進攻失誤，連下3局以7:4拉開比數，並以8:5聽牌。隨後周婕妤5號球進攻失誤，陳佳樺追回1局，但關鍵第15局，陳佳樺「1、9碰」失手，9號球停在洞口，周婕妤1號球成功防守後，以一記絕妙的「打1借9」碰進洞口的9號球，證明薑是老的辣。

周婕妤表示，「我和佳樺最近在國際賽和國內比賽遇到很多次了，這一場雖然是冠軍賽，還是抱著平常心，沒有太多想法，畢竟我們都已經取得總冠軍賽資格。」

不過，周婕妤表示，由於球檯很潮濕，母球很難控制，顆星都不聽使喚，她和陳佳樺都打得不好，只能先顧進。雖然這幾年師徒過招有輸有贏，但周婕妤在決賽還沒輸過，「畢竟能打到冠軍戰，表示我的狀況還不差，而且我太了解佳樺了，知道用什麼策略對付她。」

陳佳樺在決賽敗給師父周婕妤，獲得亞軍。（撞球總會提供）陳佳樺在決賽敗給師父周婕妤，獲得亞軍。（撞球總會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中