體育 網球

網球》球王艾卡拉茲法網主動還分 再得艾伯格運動精神獎

2025/12/10 07:09

艾卡拉茲。（資料照，法新社）艾卡拉茲。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年終歲末，ATP陸續公布2025年度獎項的得獎名單，風度十足的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）3年內第2度榮膺「艾伯格（Stefan Edberg）運動精神獎」，這位年僅22歲的西班牙世界球王，2023年就以場上和場下令人尊敬的模範行為首次獲獎。

艾卡拉茲今年大豐收，8座冠軍包括法國、美國公開賽雙料大滿貫，戰績71勝9負；最讓人津津樂道的是，法網第4輪面對美國「左手重砲」謝爾頓（Ben Shelton），次盤首局主動承認自己犯規。

當時艾卡拉茲上網截擊，飛身擋下對手強勁穿越球，原本判定得分，但他立即提醒主審，其實球拍已經脫手，只是在空中幸運把球反彈回去，「如果我不自首，肯定會感到內疚。」結果依規定這1分改判給對手，連謝爾頓自己都難以置信。

從2004到2021年，「三巨頭」中費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）聯手包辦「艾柏格運動精神獎」，瑞士天王拿過13次，西班牙「蠻牛」5次，如今艾卡拉茲跟上兩大傳奇前輩腳步，成為史上第8位至少2度獲獎球星。

該獎由國際網球作家協會選出4名入圍者，今年除了艾卡拉茲，還有加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、去年得主保加利亞迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）和挪威好手魯德（Casper Ruud），並首度由ATP世界排名第1俱樂部的會員投票決定。

