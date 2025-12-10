自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》宇宙道奇太狂！ 3年21億約簽生涯253次SV的終結者狄亞茲

2025/12/10 07:24

狄亞茲。（資料照，美聯社）狄亞茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今年奪冠，成為21世紀首支連霸球隊。為了力拚史詩三連霸，根據《ESPN》報導，道奇今天以3年6900萬美元合約（約新台幣21.9億），網羅生涯253次救援成功的紐約大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz），補強球隊弱項的牛棚。道奇這筆合約也刷新後援投手的年薪紀錄，

現年31歲的狄亞茲今年出賽62場，交出6勝3敗、防禦率僅1.63，貢獻28次救援成功，共投66.1局賞98次三振，有21次保送、8次觸身球，被打擊率僅1成64，每局被上壘率只有0.87。狄亞茲在大聯盟生涯9年待過水手、大都會，累積253次救援成功。

狄亞茲在今年季後跳出與大都會最後2年3800萬美元的的合約，成為自由球員。如今狄亞茲以3年6900萬美元合約加盟道奇。

根據大聯盟官網記者迪科莫（Anthony DiComo）指出，大都會曾提出3年6600萬美元合約，部分包含延遲支付，也願意提高合約，但最終狄亞茲仍選擇前去道奇。

道奇今年賽季的一大問題在於牛棚，整季後援群砸鍋27次並列全大聯盟第7多，牛棚群防禦率是偏高的4.27排全大聯盟第21名，包含去年季後以4年7200萬美元簽下的史考特（Tanner Scott）表現不如預期。道奇在10月份的季後賽戰場，選擇讓日本新人佐佐木朗希改當終結者。

