MLB》罕見！專職DH的國聯雙冠王史瓦伯 5年47億約續留費城人

史瓦伯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今年以56轟摘國聯全壘打王，季後成自由身，傳出吸引大都會、紅襪、金鶯、海盜、以及史瓦伯的家鄉球隊紅人的興趣。根據《ESPN》報導，史瓦伯將以5年1.5億美元（約新台幣47.1億元）合約續留費城。

現年32歲的史瓦伯今年交出56轟、132分打點，勇奪國聯打擊雙冠王，打擊率2成40，上壘率3成65，長打率5成63是生涯最佳，整體攻擊指數（OPS）為0.928，整季吞197次三振，選到108次保送。史瓦伯今年在國聯年度MVP票選上排第二，僅次於道奇日本巨星大谷翔平。

請繼續往下閱讀...

史瓦伯在2022年季前與費城人簽4年7900萬美元合約後，這4年保持穩定的攻擊火力，單季全壘打數至少38轟，合計為費城貢獻187轟。

史瓦伯近年主要擔任指定打擊位置，今年以指定打擊（ＤＨ）先發出賽154場，有8場守過左外野。此外，今年是史瓦伯生涯首次打滿162場。

《ESPN》分析，生涯主要擔任DH的史瓦伯，除了驚人的長打火力外，也被視為是費城人隊休息室的精神領袖，讓他在自由市場更具吸引力。對年紀逐漸增長的專職DH選手來說，能在FA市場拿到長約很罕見，更別說是年薪3000萬美元合約，史瓦伯在各個方面都是例外。

費城人隊連兩年在國聯東區封王，但近兩年季後賽都在國聯分區系列賽失利，包含今年國聯分區賽以1勝3敗輸給道奇。費城人如今續留史瓦伯後，也有望明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），維持球隊競爭力。

生涯三度入選明星賽的史瓦伯，他曾在2016年幫助小熊隊奪得世界大賽冠軍。史瓦伯生涯累積340轟、平均打擊率2成31。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法