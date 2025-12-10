自由電子報
MLB》大谷翔平四度榮獲美聯社年度最佳男運動員 並列史上最多

2025/12/10 08:46

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天榮獲生涯第四次的《美聯社》年度最佳男運動員，與自由車名將阿姆斯壯（Lance Armstrong）、NBA湖人巨星詹姆斯（LeBron James）、 高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）並列史上最多獲獎的男運動員。大谷翔平接受《美聯社》專訪時說，「能多次獲得這個獎項真的很特別。」

大谷翔平今年重拾二刀流，幫助道奇勇奪二連霸。在《美聯社》以及其體育記者的投票中，大谷翔平獲得47票中的29張選票，力壓瑞典撐竿跳名將杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）的5票、西班牙網球天王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的4票。

這是大谷翔平生涯第四度獲得美聯社年度最佳男運動員，前三次分別是2021年、2023年和2024年。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平今年首度在季後賽戰場大秀二刀流，其中國聯冠軍賽第4場，「投手大谷」先發6局賞10次三振無失分、「打者翔平」單場三響砲，讓大谷一舉榮獲國聯冠軍賽MVP。

大谷翔平接受《美聯社》專訪表示，這是自己職業生涯最棒的一場比賽，「如果只看一場比賽，我會說大概是吧。那是一場季後賽的重要比賽，而我個人也覺得自己那場比賽表現很好。」

被問及會被自己的表現感到訝異嗎？大谷翔平對此說，「是的，有時候我也會這樣覺得。當然有時候我會覺得自己還不夠好。所以我想運動員都會經歷這兩種感覺。」

對於如何不斷超越自我，大谷翔平認為，「我覺得目標設定越高，你就要做越多、越想去做。如果你對現在的自己感到滿足，又不願意付出努力，我認為是不可能達成目標的。所以把目標設高，這是我認為最重要的事情。」

今年賽季是大谷翔平自2023年9月動手肘手術後，相隔1年多再次踏上投手丘。大谷表示，「要說緊張感的話，站上投手丘上絕對會讓我更繃緊神經，那是一個你可能一人就會毀掉一場比賽的位置，但同時也可以一人帶領球隊贏球。所以在我心中，當投手真的是一個特別的角色。」

現年31歲的大谷翔平生涯在大聯盟動過兩次右手肘手術、一次左肩手術，他期盼能在整個職業生涯都能以二刀流身分出賽。

