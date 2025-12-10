經典賽》星光熠熠！續留費城人的重砲、道奇奪冠鐵捕等4人參戰美國隊

史瓦伯宣布參戰經典賽美國隊。（圖片取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在明年3月開打，許多球星已經紛紛表態將為自己的國家參戰，而今天美國隊再公布4位球星加入，分別是費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、道奇鐵捕史密斯（Will Smith）、金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）以及釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang）。

史瓦伯今年在費城人再度突破巔峰，生涯首度162場全勤出賽，繳出.240/.365/.563的打擊三圍，轟出國聯最多的56發全壘打與全大聯盟最多的132分打點，OPS+是突破天際的150，同樣寫下他11個球季以來的新高，今年投身自由市場的他，今天也宣布以5年1.5億美元續留費城人，準備在明年的經典賽與例行賽，繼續用手中的棒子為球隊貢獻。

今年幫助道奇拿下世界大賽冠軍的功臣史密斯，在例行賽繳出OPS+152、打擊率.296的超優質表現外，季後賽也扮演相當關鍵的角色，其中在世界大賽第3戰與藍鳥苦戰18局蹲好蹲滿，甚至在殊死戰延長11局上轟出超前比數的全壘打，無疑是球隊能夠拿下最高榮耀的Keyman。

史密斯宣布參戰經典賽美國隊。（圖片取自大聯盟官方X）

目前24歲的韓德森，近年來已成功站穩金鶯的游擊大關，連續3年都能有超過150場出賽，今年的OPS+也來到121，同樣年輕的圖榮則是在今年有爆發性的成長，生涯第3年大聯盟球季就繳出.288/.359/.435的打擊三圍，寫下生涯最好的球季，有望能為美國隊提供戰力，重返榮耀。

大聯盟的幾位球星也表態將為他們的國家效力，水手與紅襪的明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與杜蘭（Jarren Duran）宣布加入墨西哥，而紅人球星克魯茲（Elly De La Cruz）則是要為家鄉多明尼加貢獻，前年成功抗癌獲東山再起獎的強力後援罕德瑞克斯（Liam Hendriks），則是要與守護者狀元大物巴札納（Travis Bazzana）一同為澳洲征戰。

阿羅薩雷納宣布參戰經典賽墨西哥隊。（圖片取自大聯盟官方X）

克魯茲宣布參戰經典賽多明尼加隊。（圖片取自大聯盟官方X）

