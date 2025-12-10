自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》星光熠熠！續留費城人的重砲、道奇奪冠鐵捕等4人參戰美國隊

2025/12/10 09:14

史瓦伯宣布參戰經典賽美國隊。（圖片取自大聯盟官方X）史瓦伯宣布參戰經典賽美國隊。（圖片取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在明年3月開打，許多球星已經紛紛表態將為自己的國家參戰，而今天美國隊再公布4位球星加入，分別是費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、道奇鐵捕史密斯（Will Smith）、金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）以及釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang）。

史瓦伯今年在費城人再度突破巔峰，生涯首度162場全勤出賽，繳出.240/.365/.563的打擊三圍，轟出國聯最多的56發全壘打與全大聯盟最多的132分打點，OPS+是突破天際的150，同樣寫下他11個球季以來的新高，今年投身自由市場的他，今天也宣布以5年1.5億美元續留費城人，準備在明年的經典賽與例行賽，繼續用手中的棒子為球隊貢獻。

今年幫助道奇拿下世界大賽冠軍的功臣史密斯，在例行賽繳出OPS+152、打擊率.296的超優質表現外，季後賽也扮演相當關鍵的角色，其中在世界大賽第3戰與藍鳥苦戰18局蹲好蹲滿，甚至在殊死戰延長11局上轟出超前比數的全壘打，無疑是球隊能夠拿下最高榮耀的Keyman。

史密斯宣布參戰經典賽美國隊。（圖片取自大聯盟官方X）史密斯宣布參戰經典賽美國隊。（圖片取自大聯盟官方X）

目前24歲的韓德森，近年來已成功站穩金鶯的游擊大關，連續3年都能有超過150場出賽，今年的OPS+也來到121，同樣年輕的圖榮則是在今年有爆發性的成長，生涯第3年大聯盟球季就繳出.288/.359/.435的打擊三圍，寫下生涯最好的球季，有望能為美國隊提供戰力，重返榮耀。

大聯盟的幾位球星也表態將為他們的國家效力，水手與紅襪的明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與杜蘭（Jarren Duran）宣布加入墨西哥，而紅人球星克魯茲（Elly De La Cruz）則是要為家鄉多明尼加貢獻，前年成功抗癌獲東山再起獎的強力後援罕德瑞克斯（Liam Hendriks），則是要與守護者狀元大物巴札納（Travis Bazzana）一同為澳洲征戰。

阿羅薩雷納宣布參戰經典賽墨西哥隊。（圖片取自大聯盟官方X）阿羅薩雷納宣布參戰經典賽墨西哥隊。（圖片取自大聯盟官方X）

克魯茲宣布參戰經典賽多明尼加隊。（圖片取自大聯盟官方X）克魯茲宣布參戰經典賽多明尼加隊。（圖片取自大聯盟官方X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中