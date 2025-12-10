MLB》狄亞茲為何離開大都會、選擇加入道奇？ 紐媒點出兩項因素

狄亞茲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天傳出以3年6900萬美元（約新台幣21.9億）搶下大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz）。根據《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）撰文爆料，狄亞茲離開大都會的因素之一，是對大都會季後開除投手教練海夫納（Jeremy Hefner）的決定感到不滿。

《紐約郵報》資深記者薛爾曼（Joel Sherman）提到，狄亞茲這份3年6900萬美元合約，每年約有450萬美元的延遲支付。

請繼續往下閱讀...

大聯盟官網記者迪科莫（Anthony DiComo）指出，雖然大都會也開出3年6600萬美元合約，包含延遲支付，雖然球隊願意提高報價。一名了解狄亞茲的人士提到，僅管兩者實際金額的差距看似不大，但這兩份報價並不是真的很接近，因此狄亞茲陣營覺得沒有義務最後一刻再與大都會談約。

普瑪撰文指出，狄亞茲不滿大都會在季後開除海夫納，而且狄亞茲的弟弟A.狄亞茲（Alexis Diaz）今年短暫待過道奇，他讚賞道奇的教練團和整體球隊的體系。

狄亞茲是在2022年季後以5年1.2億美元約續留大都會，但他在2023年經典賽代表波多黎各出賽時，不慎在慶祝時造成右膝受傷，整季報銷。

狄亞茲今年出賽62場，交出6勝3敗、防禦率1.63的成績，貢獻28次救援成功，狄亞茲季後跳出最後2年3800萬美元約成自由身。如今狄亞茲決定轉戰道奇隊，這位生涯253次救援成功的火球終結者要力拚首枚冠軍戒。

海夫納。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法