體育 棒球 日職

日職》前軟銀一指大物職業4年一軍0登板 決定退休結束選手生涯

2025/12/10 10:39

風間球打。（資料照，記者李惠洲攝）風間球打。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹前第一指名大物風間球打，這位年僅22歲的右投經歷4個職業賽季、一軍零登板後，如今風間球打決定退休，結束球員生涯。

風間球打是來自北亞大學明櫻高校的選手，過去最快能丟到157公里，他在2021年選秀會獲軟銀第一指名，但進入職業賽場後受到手肘傷勢影響，從未踏上一軍舞台，今年季後二度遭戰力外，他在11月參加戰力外測試會，最快只丟到143公里。

日媒《Sponichi Annex》報導，風間球打在2022年4月登板後，出現右手肘痠痛的狀況，但他當時沒有向球隊說實情，接著5月出現伸肌腱撕裂傷，他選擇PRP（高濃度血小板血漿）療法。該年10月重新開始投球時，無法再找回原本那顆強力的投球。

風間球打在2023年因過度訓練造成腰椎椎弓解離症，沒有在二軍例行賽登板，該年11月到台灣參加冬季聯盟。風間球打在2024年遭戰力外後，與軟銀重新簽育成選手合約。風間球打今年1月因右手小指骨折，直到6月才回到實戰，整年都沒有在二軍出賽，僅在三軍、四軍登板，季後再度遭戰力外。

風間球打在11月12日參加戰力外測試會後，如今決定退休改擔任公司職員。雖然家人們希望能繼續打球，但風間決心轉行，只能向家人們說「抱歉」。風間球打說，「沒有遺憾，我已經全力以赴了。」

