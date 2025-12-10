MLB》連4年率隊闖季後賽成國東強權 費城人教頭簽1年延長合約

湯姆森。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕費城費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）與球團簽下1年延長合約，任期將持續到2027年球季結束。

湯姆森自美國時間2022年6月3日起，接替「吉總」吉拉迪（Joe Girardi）擔任球隊的總教練，目前62歲的他，已經連續4年球季帶領費城人闖進季後賽，2022和2023年闖進世界大賽以及國聯冠軍系列賽，去年與今年則是拿下國聯東區冠軍2連霸，球隊近4年拿下346場勝利，勝率.580皆為聯盟第2高，僅次於道奇的368勝以及.616的勝率，成為近年來國聯不容忽視的球隊之一。

湯姆森在今天的冬季會議時坦言，他很享受這個在這支球隊任教的過程，「我熱愛這支球團，這裡是我唯一想待的地方，即便我得任期告一段落之後，我也不想再去其他球隊，因為從老闆、Dave，到所有球員養成部門的同仁，我都很喜歡這支球隊的所有人。」

湯姆森成為繼羅伯斯（Dave Roberts）、布恩（Aaron Boone）以及馬席尼（Mike Matheny）後，史上第4位在執教前4年球季皆率領球隊打進季後賽的總教練，此外他也是隊史第3位連續拿下分區冠軍的教頭，前兩位分別是曼紐（Charlie Manuel）以及扎克（Danny Ozark）。

