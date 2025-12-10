自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》高國豪兄弟互控傷害 宣判前遞和解書法院改17日開辯論庭

2025/12/10 09:40

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕新竹攻城獅當家球星高國豪「私約二嫂」引發兄弟鬩牆，去年底3兄弟在蘇澳餐廳互毆後提告，3人被檢方依傷害罪起訴，大哥高聖文另涉恐嚇；宜蘭地方法院原定今早宣判，但雙方在宣判前傳真陳報法院和解書，私下已達成和解，全案進入和解程序，法院預計17日召開辯論庭。

宜蘭地院表示，全案原定今日上午9點半宣判，因宣判前法院收到告訴人及被告的和解書傳真，因傷害罪部分屬告訴乃論罪，且雙方和解就被告犯後態度量刑因子之審酌已有變更，本院認尚有調查証據必要，因此裁定再開辯論，另定審理期日。

高國豪與親兄弟對簿公堂，法院勸雙方第一次和解時，疑似和解方案及賠償金額談不攏破局，判決前夕互毆畫面曝光引發社會輿論，球團以「私人事務、球員自行處理」回應，但TPBL聯盟仍做出禁賽懲罰，高則於5日深夜向高國強夫婦致歉。

高家去年12月在宜蘭蘇澳餐廳辦家庭聚會，3兄弟起口角打成一團，高國豪不敵二打一，最後還遭大哥高聖文壓制在地，並被怒嗆「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球。」

事後雙方互告傷害、恐嚇等罪，3人對犯行坦承不諱，宜蘭地檢署今年9月偵結，依傷害罪起訴3兄弟，大哥高聖文出言恫嚇，另涉恐嚇危安罪。宜蘭地院原定今天一審宣判，但法院收到雙方傳真來的和解書，內容提及已達成私下和解，並要撤回傷害告訴，目前法院尚未收到撤告狀，因此改17日上午11點召開辯論庭，對於告訴乃論傷害部分，若達成和解將不受理判決，恐嚇屬非告訴乃論，法官將斟酌審理。

針對球員涉及刑事案，TPBL聯盟規章規定就是要停賽，如今高國豪判決結果出爐，是否能解禁，尚待聯盟紀律委員會研議，後續也將面臨球隊續約等問題。

