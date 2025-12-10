自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》拒談狄亞茲被道奇搶走 大都會要讓前洋基威廉斯扛守護神

2025/12/10 10:05

威廉斯。（資料照，美聯社）威廉斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天傳出以3年6900萬美元（約新台幣21.9億）搶下大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz）。大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）今天受訪時拒談狄亞茲，「由於合約尚未正式生效，我無法對此發表評論。」

狄亞茲是在2022年以5年1.2億美元約續留大都會，但他在2023年經典賽代表波多黎各出賽時，不慎在慶祝時右膝受傷，整季報銷。狄亞茲今年出賽62場，交出6勝3敗、防禦率1.63的成績，貢獻28次救援成功。狄亞茲季後跳出最後2年3800萬美元合約，投入自由市場，最後決定加盟道奇。

史登斯說，「我對休賽季的進展很樂觀，我們還有很多工作要做，但市場上仍有許多好球員，我相信等到開幕戰時，我們會對球隊的面貌感到非常滿意。」

大都會季後先送走資深外野手尼莫（Brandon Nimmo），換來遊騎兵明星二壘手希米恩（Marcus Semien）。近日大都會以3年5100萬美元網羅網羅前洋基牛棚大將威廉斯（Devin Williams）。

史登斯表示，目前球隊持續想補強牛棚，新賽季將讓威廉斯擔任球隊終結者，「我們對此很放心，過去我長期看到Devin有著非常高水準的表現，並完全相信他能成為聯盟最頂尖的後援投手之一。我認為他現在動力十足，而我也很期待看到他的表現。」

現年31歲的威廉斯今年季前從釀酒人轉戰洋基，整季出賽67場，交出4勝6敗，防禦率4.79是生涯最差，有22次救援成功、砸鍋4次，15次中繼成功，共投62局賞90次三振，被打擊率1成97，每局被上壘率（WHIP）為1.13。威廉斯生涯在大聯盟7個賽季，累積86次救援成功、75次中繼成功。

狄亞茲。（資料照，法新社）狄亞茲。（資料照，法新社）

大都會棒球營運總裁史登斯。（資料照，美聯社）大都會棒球營運總裁史登斯。（資料照，美聯社）

