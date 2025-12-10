MLB》去年吞121敗、連3年百敗的白襪 抽中睽違近50年的狀元籤

白襪隊獲得狀元籤。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天的冬季會議上舉行明年首輪選秀樂透抽籤，連3年百敗的白襪隊抽中2026年選秀狀元籤，這是白襪隊史自1977年後，相隔49年再度獲得狀元籤。

大聯盟官網報導，白襪隊抽中狀元籤的機率為27.73％，選秀順位抽籤最後來到前二順位，由白襪和光芒抽狀元籤。白襪今天請來身為名人堂球星貝恩斯 （Harold Baines） 擔任球隊抽籤儀式的代表。光芒請來前外野手菲力普斯（Brett Phillips），最後白襪抽中狀元籤。

巧合的是，貝恩斯是1977年的白襪隊選秀狀元，這也是白襪隊睽違49年後再度拿到狀元籤。

白襪名人堂球星貝恩斯（左）。（美聯社）

「這對我們來說是非常重大的事，這事的重要性再怎麼強調也不為過。」白襪隊總管蓋茲（Chris Getz）表示，「我們一直努力以各種方式為球隊引進人才。顯然，業餘選秀是一條途徑，而現在能有機會去獲得頂尖的人才，真的讓人非常興奮。」

白襪隊在2024年慘吞大聯盟史上最糟的單季121敗，卻只抽到第10順位的選秀籤。白襪今年也吞102敗為全大聯盟第二差，近3年例行賽合計吞324敗。

光芒隊今年抽中狀元籤的機率僅3.03％，最後卻拿到榜眼籤。雙城則獲得探花籤。接著第4至第6順位球隊依序是巨人、海盜、皇家。

2026年樂透抽籤結果如下：

1.白襪

2.光芒

3.雙城

4.巨人

5.海盜

6.皇家

7.金鶯

8.運動家

9.勇士

10.洛磯

11.國民

12.天使

13.紅雀

14.馬林魚

15.響尾蛇

16.遊騎兵

17.太空人

18.紅人

