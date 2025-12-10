自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》去年吞121敗、連3年百敗的白襪 抽中睽違近50年的狀元籤

2025/12/10 11:53

白襪隊獲得狀元籤。（美聯社）白襪隊獲得狀元籤。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天的冬季會議上舉行明年首輪選秀樂透抽籤，連3年百敗的白襪隊抽中2026年選秀狀元籤，這是白襪隊史自1977年後，相隔49年再度獲得狀元籤。

大聯盟官網報導，白襪隊抽中狀元籤的機率為27.73％，選秀順位抽籤最後來到前二順位，由白襪和光芒抽狀元籤。白襪今天請來身為名人堂球星貝恩斯 （Harold Baines） 擔任球隊抽籤儀式的代表。光芒請來前外野手菲力普斯（Brett Phillips），最後白襪抽中狀元籤。

巧合的是，貝恩斯是1977年的白襪隊選秀狀元，這也是白襪隊睽違49年後再度拿到狀元籤。

白襪名人堂球星貝恩斯（左）。（美聯社）白襪名人堂球星貝恩斯（左）。（美聯社）

「這對我們來說是非常重大的事，這事的重要性再怎麼強調也不為過。」白襪隊總管蓋茲（Chris Getz）表示，「我們一直努力以各種方式為球隊引進人才。顯然，業餘選秀是一條途徑，而現在能有機會去獲得頂尖的人才，真的讓人非常興奮。」

白襪隊在2024年慘吞大聯盟史上最糟的單季121敗，卻只抽到第10順位的選秀籤。白襪今年也吞102敗為全大聯盟第二差，近3年例行賽合計吞324敗。

光芒隊今年抽中狀元籤的機率僅3.03％，最後卻拿到榜眼籤。雙城則獲得探花籤。接著第4至第6順位球隊依序是巨人、海盜、皇家。

2026年樂透抽籤結果如下：

1.白襪
2.光芒
3.雙城
4.巨人
5.海盜
6.皇家
7.金鶯
8.運動家
9.勇士
10.洛磯
11.國民
12.天使
13.紅雀
14.馬林魚
15.響尾蛇
16.遊騎兵
17.太空人
18.紅人

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中