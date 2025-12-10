MLB》去年吞121敗、連3年百敗的白襪 抽中睽違近50年的狀元籤

白襪隊獲得狀元籤。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今天的冬季會議上舉行明年首輪選秀樂透抽籤，連3年百敗的白襪隊抽中2026年選秀狀元籤，這是白襪隊史自1977年後，相隔49年再度獲得狀元籤。
大聯盟官網報導，白襪隊抽中狀元籤的機率為27.73％，選秀順位抽籤最後來到前二順位，由白襪和光芒抽狀元籤。白襪今天請來身為名人堂球星貝恩斯 （Harold Baines） 擔任球隊抽籤儀式的代表。光芒請來前外野手菲力普斯（Brett Phillips），最後白襪抽中狀元籤。
巧合的是，貝恩斯是1977年的白襪隊選秀狀元，這也是白襪隊睽違49年後再度拿到狀元籤。
白襪名人堂球星貝恩斯（左）。（美聯社）
「這對我們來說是非常重大的事，這事的重要性再怎麼強調也不為過。」白襪隊總管蓋茲（Chris Getz）表示，「我們一直努力以各種方式為球隊引進人才。顯然，業餘選秀是一條途徑，而現在能有機會去獲得頂尖的人才，真的讓人非常興奮。」
白襪隊在2024年慘吞大聯盟史上最糟的單季121敗，卻只抽到第10順位的選秀籤。白襪今年也吞102敗為全大聯盟第二差，近3年例行賽合計吞324敗。
光芒隊今年抽中狀元籤的機率僅3.03％，最後卻拿到榜眼籤。雙城則獲得探花籤。接著第4至第6順位球隊依序是巨人、海盜、皇家。
2026年樂透抽籤結果如下：
1.白襪
2.光芒
3.雙城
4.巨人
5.海盜
6.皇家
7.金鶯
8.運動家
9.勇士
10.洛磯
11.國民
12.天使
13.紅雀
14.馬林魚
15.響尾蛇
16.遊騎兵
17.太空人
18.紅人