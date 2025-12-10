NBA》克服首節落後16分！魔術逆轉澆熄熱火進軍NBA盃4強

巴恩。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今天在主場迎戰熱火，雖然在比賽一開始就面臨大比分落後，但在巴恩（Desmond Bane）砍下全場最高37分的率領之下，幫助球隊最終以117：108逆轉奪勝，進軍NBA盃4強賽。

熱火首節靠著赫爾羅（Tyler Herro）和鮑威爾（Norman Powell），再加上魔術手感欠佳，一度領先最多達16分差，但到了次節，巴恩、班切羅（Paolo Banchero）與蘇格斯（Jalen Suggs）帶領球隊吹起反攻號角，單節團隊砍下39分，讓雙方上半場結束只剩下1分差距。

易籃後，卡特（Wendell Carter Jr.）在第3節也加入戰局讓魔術逆轉超前，甚至到了末節，巴恩的火力又再上升一個檔次，單節個人就灌進15分，讓熱火毫無反攻機會，最終由魔術帶走比賽勝利。

巴恩今天24投14中，三分外線9投高達6中，以及3罰皆進攻下全場最高37分，蘇格斯緊隨其後也有20分進帳，陣中球星班切羅則打出18分7籃板4助攻的成績。

熱火部分，鮑威爾拿下全隊最高的21分，赫爾羅20分次之，威金斯（Andrew Wiggins）與艾德巴約（Bam Adebayo）皆有19分入袋。

NBA盃4強戰將在拉斯維加斯舉行，魔術下一場的對手將是今日暴龍對上尼克的勝方，並在台灣時間禮拜天的早上6:30進行。

鮑威爾。（法新社）

