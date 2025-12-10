自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》G7關鍵跑壘讓「IKF」遭批評 藍鳥教頭點出道奇捕手習性

2025/12/10 14:32

世界大賽第七戰9局下滿壘，凱納法利法在本壘前被封殺。（資料照，美聯社）世界大賽第七戰9局下滿壘，凱納法利法在本壘前被封殺。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在世界大賽奪冠，讓藍鳥無緣睽違32年的冠軍，工具人「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在G7的9局下的關鍵跑壘成關鍵之一。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）今天在冬季會議受訪表示，為凱納法利法感到難過，他被責備過多了，「我們能不能做更好，讓Izzy再多離壘個一、兩步？當然可以，絕對行。」

今年世界大賽G7的9局下，當時藍鳥1出局攻占滿壘，三壘跑者是凱納法利法，藍鳥打者瓦修（Daulton Varsho）敲出二壘強勁滾地球，道奇二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）接到球後傳本壘完成封殺，凱納法利法只差一點就能跑回再見分。

《美聯社》報導，據大聯盟的「Statcast」數據顯示，在藍鳥三壘指導教練費伯斯（Carlos Febles）的指示下，凱納法利法的離壘距離僅7.8英呎，這在世界大賽中的三壘跑者離壘距離為第四短。而當投手丟球時，凱納法利法第二步的離壘距離為8.9英呎，這個離壘距離在世界大賽中的三壘跑者中為第八短。

世界大賽》G7關鍵跑壘讓「IKF」遭批評 藍鳥教頭點出道奇捕手習性凱納法利法的離壘。（資料照，美聯社）

凱納法利法當下衝本壘時，雖然道奇捕手史密斯（Will Smith）的右腳一度離開本壘板，最後還是有踩到本壘板完成封殺。施奈德今天受訪說，「我已經看那段影片3000遍了，其中有1500遍Will看起來像離開本壘板，剩下的1500遍，看起來他的腳在本壘板上。」

施奈德指出，「我認為外界討論不夠多的是，史密斯喜歡在左打者站上打擊區時，突然牽制三壘。這是世界大賽開打前我們就特別討論的事，Carlos當時也提醒Izzy。」

「所以三壘跑者不是『球一碰就狂跑』，如果是平飛球，那樣反而沒事。」施奈德說，「當時是滿壘狀況，第一，你不想被回傳牽制抓到；第二，你也不想在平飛球被接殺後再被雙殺。大家都說，瓦修打出三壘平飛球被接殺的機率有多高？很低，對吧？因為那根本不是他通常擊球的位置。」

施奈德沒有責怪凱納法利法最後衝至本壘前時是用滑壘的方式，「我不認為他還能再做更多了，有人說：『他能不能衝過本壘？』...在我腦中，以瓦修打出那種球，我覺得只有三種可能的結果，被野手接到、羅哈斯往後倒，比賽結束；接到球後倒地，把球傳短至投手丘，比賽結束；接到後傳球，傳給史密斯時傳偏，比賽結束。」

今年世界大賽結束已經過了一個多月，施奈德仍不時會回想起世界大賽的場面，「我想自己會一直想著這件事，直到我離開世界的那天。除非我得到另一個機會，把那段記憶蓋掉。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中