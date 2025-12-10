世界大賽》G7關鍵跑壘讓「IKF」遭批評 藍鳥教頭點出道奇捕手習性

世界大賽第七戰9局下滿壘，凱納法利法在本壘前被封殺。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在世界大賽奪冠，讓藍鳥無緣睽違32年的冠軍，工具人「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在G7的9局下的關鍵跑壘成關鍵之一。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）今天在冬季會議受訪表示，為凱納法利法感到難過，他被責備過多了，「我們能不能做更好，讓Izzy再多離壘個一、兩步？當然可以，絕對行。」

今年世界大賽G7的9局下，當時藍鳥1出局攻占滿壘，三壘跑者是凱納法利法，藍鳥打者瓦修（Daulton Varsho）敲出二壘強勁滾地球，道奇二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）接到球後傳本壘完成封殺，凱納法利法只差一點就能跑回再見分。

《美聯社》報導，據大聯盟的「Statcast」數據顯示，在藍鳥三壘指導教練費伯斯（Carlos Febles）的指示下，凱納法利法的離壘距離僅7.8英呎，這在世界大賽中的三壘跑者離壘距離為第四短。而當投手丟球時，凱納法利法第二步的離壘距離為8.9英呎，這個離壘距離在世界大賽中的三壘跑者中為第八短。

凱納法利法的離壘。（資料照，美聯社）



凱納法利法當下衝本壘時，雖然道奇捕手史密斯（Will Smith）的右腳一度離開本壘板，最後還是有踩到本壘板完成封殺。施奈德今天受訪說，「我已經看那段影片3000遍了，其中有1500遍Will看起來像離開本壘板，剩下的1500遍，看起來他的腳在本壘板上。」

施奈德指出，「我認為外界討論不夠多的是，史密斯喜歡在左打者站上打擊區時，突然牽制三壘。這是世界大賽開打前我們就特別討論的事，Carlos當時也提醒Izzy。」

「所以三壘跑者不是『球一碰就狂跑』，如果是平飛球，那樣反而沒事。」施奈德說，「當時是滿壘狀況，第一，你不想被回傳牽制抓到；第二，你也不想在平飛球被接殺後再被雙殺。大家都說，瓦修打出三壘平飛球被接殺的機率有多高？很低，對吧？因為那根本不是他通常擊球的位置。」

施奈德沒有責怪凱納法利法最後衝至本壘前時是用滑壘的方式，「我不認為他還能再做更多了，有人說：『他能不能衝過本壘？』...在我腦中，以瓦修打出那種球，我覺得只有三種可能的結果，被野手接到、羅哈斯往後倒，比賽結束；接到球後倒地，把球傳短至投手丘，比賽結束；接到後傳球，傳給史密斯時傳偏，比賽結束。」

今年世界大賽結束已經過了一個多月，施奈德仍不時會回想起世界大賽的場面，「我想自己會一直想著這件事，直到我離開世界的那天。除非我得到另一個機會，把那段記憶蓋掉。」

