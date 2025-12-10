棒球》中國CPB球隊獵才 前富邦、台鋼洋投都因故婉拒加盟

吉田一將。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月將進行立春聯賽，各隊大舉招兵買馬，其中福州海峽簽下前統一獅內野手黃勇傳，同時也網羅前大聯盟天使外野手、曾是大谷翔平的隊友湯瑪士（Dillon Thomas）。

剛滿33歲的湯瑪士在2021年效力水手、2022年效力天使都曾短暫上過大聯盟，累計出賽12場，打擊率1成，20打數吞下13K，今年他在美國獨立聯盟討生活，出賽94場繳出3成12打擊率，外帶15轟、15盜和50分打點。

由於立春聯賽屬於短期賽事，類似各國冬季聯盟，比賽打完部分中國球員將回歸各省市專業隊，洋將也可再到其他聯盟發展。

事實上，CPB球隊找洋將的過程並不順遂，前台鋼雄鷹日籍投手吉田一將，因12月老婆待產而放棄加盟，前富邦悍將南非籍洋投迪倫，因CPB賽季與墨西哥冬季聯盟賽事撞期，曾上過大聯盟的前日本火腿右投村田透，以還沒調整到位為由，兩人也無緣打CPB立春聯賽。

CPB的5隊總教練已於日前出爐，其中長沙旺旺黑皮吳俊良、福州海峽呂文生、廈門海豚蔡東誌（原名蔡重光），3人來自台灣，深圳藍襪是曾為中國打過經典賽的美籍華裔張寶樹，上海正大龍則是退役韓籍名投具台晟。

CPB各隊找洋將的方式和管道不同，具台晟就找了多名南韓球員助陣，不乏具韓職資歷者，深圳藍襪長期與大聯盟合作，透過大聯盟在中國設立的棒球發展中心（MLB Development Center , MLB DC）找洋將。

迪倫。（資料照，記者林正堃攝）

湯瑪士。（資料照，法新社）

