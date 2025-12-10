自由電子報
MLB》近3年累積90次SV 老虎終結者費尼根以2年5.9億約續留

2025/12/10 13:21

老虎終結者費尼根。（資料照，法新社）老虎終結者費尼根。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《EPSN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，底特律老虎隊今天以2年1900萬美元（約新台幣5.9億元）的合約，續留34歲終結者費尼根（Kyle Finnegan），這份合約待體檢通過後生效。

費尼根今年季中從國民隊轉戰老虎，本季為老虎出賽16場，交出3勝、防禦率1.50、4次救援成功、3次中繼成功的成績，共投18局賞23次三振，這段期間僅失3分。費尼根整季出賽56場，拿到4勝4敗、防禦率3.47，有24次救援成功。

大聯盟官網指出，費尼根轉戰老虎的成績提升不少，使用更多的指叉球是關鍵。費尼根在國民隊期間，指叉球使用率約在25％左右，主要武器是四縫線速球。來到老虎隊後，費尼根的指叉球使用比率提升至54.8％，對方打者面對這顆武器球共37打數僅敲5安、吞17次三振。

費尼根曾入選2024年明星賽，但他在去年明星賽後的防禦率高達6.43，季後沒有獲續約成自由身，費尼根今年2月以1年600萬美元重返國民，並在7月31日被交易至老虎隊。

費尼根自2023年起至今，累積90次救援成功，排全大聯盟第五多。費尼根生涯在大聯盟6個賽季，合計26勝30敗、112次救援成功、42次中繼成功，平均防禦率3.55。

