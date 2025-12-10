自由電子報
體育 競技運動 桌球

WTT年終賽》抱病逆轉德國名將杜達 林昀儒第二度闖進年終賽8強

2025/12/10 13:10

林昀儒逆轉德國名將杜達，第二度闖進年終賽8強。（取自WTT官網）林昀儒逆轉德國名將杜達，第二度闖進年終賽8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2025年WTT香港年終賽男單首輪抱病上陣，在關鍵第6局驚險化解3個局點後，以4:2逆轉世界排名12的德國名將杜達，繼2022年之後第二度闖進8強，下一輪將對決瑞典「六角戰士」莫雷加德和丹麥一哥林德的勝方。

世界排名13的林昀儒過去兩度遭遇杜達，包括2021年杜哈挑戰賽、2023年法蘭克福冠軍賽都拿下勝利。不過，小林上週打完成都混合團體世界盃返國後就發燒，經二度就診後確診罹患A型流感，對左肩傷未癒的小林來說，簡直是屋漏偏逢連夜雨。

身體狀況並未在最佳狀態的林昀儒，首局在9:10落後下，先靠著一記接發球擰拉幸運的擦網化解局點後，連拿3分以12:10後來居上。次局，小林開局就陷入1:9落後，雖然一度追到6:10，但最後接發球掛網，6:11讓出；第3局也在開局2:6落後下，5:11再掉1局。

關鍵第4局，林昀儒在8:5領先下被追平，決勝時刻，小林靠著招牌反手擰連破對手兩顆發球，以11:8扳平戰局。第5局，小林4:3領先時再度獲得幸運之神眷顧，用一記擦邊球開啟一波7:2的攻勢，11:5再度超前。杜達第6局展開絕地大反攻，5:0強勢開局，林昀儒沉穩應戰，先追到8:9，在8:10絕境下，連續正手發球搶攻得手，化解3個局點追成11平，最後再靠著招牌的接發球反手擰，13:11寫下對戰3連勝。

