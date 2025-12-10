自由電子報
體育 即時新聞

戰火燒進體育場！柬埔寨宣布退出東南亞運 選手即刻返國

2025/12/10 13:54

第33屆東南亞運動會9日晚間在泰國曼谷盛大開幕，圖為無人機在夜空排列出大會標誌。（路透）第33屆東南亞運動會9日晚間在泰國曼谷盛大開幕，圖為無人機在夜空排列出大會標誌。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨的邊境戰爭急遽升溫，連帶衝擊正在泰國舉行的區域體育盛事。柬埔寨國家奧林匹克委員會（NOCC）10日宣布，基於安全考量及選手家屬的強烈要求，決定將所有運動員撤出正在泰國舉行的第33屆東南亞運動會（SEA Games），全團即刻返國。

據《路透》報導，這項決定來得相當突然且充滿戲劇性。柬埔寨代表團9日才剛出席在曼谷舉行的開幕儀式，但在10日發給主辦單位的信函中，NOCC表示出於「嚴重的擔憂」以及收到大量運動員家屬請求讓子女回國的壓力，「必須撤回所有代表團成員，並安排他們盡速返回柬埔寨」。委員會在信中強調：「這絕非輕率的決定。」

導致體育交流中斷的主因，是兩國邊境已進入第3天的激烈戰鬥。這是泰柬今年爆發的第二次重大衝突，也宣告了美國總統川普今年7月親自斡旋的停火協議徹底破局。泰國出動戰機空襲，雙方重型火砲互轟，已造成數十萬平民流離失所。官方統計顯示，本週的衝突已造成至少14人死亡、88人受傷。

柬埔寨在2023年主辦上屆東南亞運動會時，在獎牌榜高居第四，實力不俗。本屆賽事原定在曼谷、春武里（Chonburi）和宋卡（Songkhla）舉行，如今隨著柬埔寨退賽，賽事蒙上戰爭陰影。

