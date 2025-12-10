MLB》曾萌退意、韓職重生 前富邦洋投瑞恩感性發文：韓國成了我遠方的家

瑞恩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕前中職富邦悍將、韓職韓華鷹洋投瑞恩（Ryan Weiss），日前被美職太空人隊以保障260萬美元（約新台幣8494萬）的大聯盟合約簽下，今年29歲、生涯至今從未登上大聯盟的他，有機會靠著在韓職的出色表現，明年初登大聯盟。

瑞恩曾效力響尾蛇、皇家小聯盟體系，前年轉往美國獨立聯盟，該年季中來台加入富邦悍將，留下5場出賽、防禦率2.32成績。瑞恩的太太曾發文透露，該年的瑞恩其實本來有退休想法，考量過後答應富邦邀約，踏上亞洲之旅。

去年季中，韓華以韓職6週洋將制度，簽下當時回美國效力獨立聯盟的瑞恩，而瑞恩以長髮蓄鬍造型、加上出色表現，就此成為當地球迷口中的「大田耶穌」。瑞恩兩季合計46場出賽，包括今年30場，今年他拿下16勝5敗、防禦率2.87。

即將重返美職並有機會初登大聯盟，瑞恩發長文寫下對韓華的感謝。他寫下：「我在韓國的時光暫時告一段落了，要用言語完整表達這兩年的意義真的不容易。剛到韓國時，我只想為球隊帶來一些影響，但我完全沒有想到的是，這個國家、這裡的人們，以及所有經歷，會對我產生更深、更巨大的影響。原本只是一次打球的機會，卻成為我人生中最美好的祝福之一。」

瑞恩說：「我沒想過會愛上一個如此深厚、熱情、充滿溫度的文化；沒想到當地的美食會徹底征服我（是的，我們家想添購一台韓式烤肉爐）；更沒想到會建立起改變我一輩子的情誼。每一位接納我的隊友、教練、工作人員和球迷，都不只是我工作的一部分——他們成了家人，這裡成了我在遠方的另一個家。」

瑞恩也提到，在韓國的每一天，都讓他想起自己為何打球。能在重視棒球、熱愛棒球的球迷面前，打最熱愛的比賽，是一種特別的榮幸，尤其是在那些永遠站著應援、永遠不會提早離場的球迷面前。

瑞恩接著說：「韓華球團在沒有太多人願意相信一位獨立聯盟投手的時候，選擇相信我。他們在我最需要的時候，給了我機會、舞台、和一個家，為此我永遠心存感謝。韓國將永遠是我生命的一部分。這不是永別，只是『之後再見。』我想從心底裡說一聲，謝謝這一切。」

