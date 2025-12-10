經典賽》台灣隊要注意！ 捷克教頭願望清單有洋基明星後援貝納

貝納。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽3月登場，根據大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）撰文提到，捷克隊教頭哈丁（Pavel Chadim）的願望清單中，有洋基明星後援投手貝納（David Bednar）。

克雷爾撰文提到，哈丁坦言仍有幾位具有捷克血統的大聯盟球員，在他的願望清單上，但他無法確認像藍鳥潛力左投馬科（Adam Macko）和貝納這樣的選手，是否會願意代表捷克隊出征經典賽。

捷克隊的選手們幾乎都是當地的捷克人，明年將由一壘手穆茲克（Martin Muzik）擔任新隊長。穆茲克曾在2023年經典賽對中國隊擊出關鍵全壘打，讓他們保住2026年經典賽會內賽資格。

現年31歲的貝納今年季中從海盜轉戰洋基，整季出賽64場，交出6勝5敗、防禦率2.30的成績，有27次救援成功、4次中繼成功，共投62.2局賞86次三振。貝納生涯在大聯盟7個賽季，累積111次救援成功、26次中繼成功。曾入選兩屆明星賽的貝納，曾代表美國隊打過2023年經典賽，當時贏得亞軍。

現年24歲的馬科是2025年藍鳥農場排名第22名的左投，今年待在小聯盟3A、新人聯盟，本季在3A出賽18場有10場先發，戰績3勝8敗、防禦率5.06，共投64局賞65次三振，丟36次保送與4次觸身球，被打擊率2成52，每局被上壘率為1.52。

2026年經典賽3月登場，台灣隊與捷克隊、日本隊、南韓隊、澳洲隊分在C組，分組取前二晉級複賽。

