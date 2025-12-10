自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》台灣隊要注意！ 捷克教頭願望清單有洋基明星後援貝納

2025/12/10 15:20

貝納。（資料照，路透）貝納。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽3月登場，根據大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）撰文提到，捷克隊教頭哈丁（Pavel Chadim）的願望清單中，有洋基明星後援投手貝納（David Bednar）。

克雷爾撰文提到，哈丁坦言仍有幾位具有捷克血統的大聯盟球員，在他的願望清單上，但他無法確認像藍鳥潛力左投馬科（Adam Macko）和貝納這樣的選手，是否會願意代表捷克隊出征經典賽。

捷克隊的選手們幾乎都是當地的捷克人，明年將由一壘手穆茲克（Martin Muzik）擔任新隊長。穆茲克曾在2023年經典賽對中國隊擊出關鍵全壘打，讓他們保住2026年經典賽會內賽資格。

現年31歲的貝納今年季中從海盜轉戰洋基，整季出賽64場，交出6勝5敗、防禦率2.30的成績，有27次救援成功、4次中繼成功，共投62.2局賞86次三振。貝納生涯在大聯盟7個賽季，累積111次救援成功、26次中繼成功。曾入選兩屆明星賽的貝納，曾代表美國隊打過2023年經典賽，當時贏得亞軍。

現年24歲的馬科是2025年藍鳥農場排名第22名的左投，今年待在小聯盟3A、新人聯盟，本季在3A出賽18場有10場先發，戰績3勝8敗、防禦率5.06，共投64局賞65次三振，丟36次保送與4次觸身球，被打擊率2成52，每局被上壘率為1.52。

2026年經典賽3月登場，台灣隊與捷克隊、日本隊、南韓隊、澳洲隊分在C組，分組取前二晉級複賽。

馬科。（資料照，路透）馬科。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中