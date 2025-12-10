自由電子報
經典賽》陷交易傳聞的塞揚魚王加入多明尼加！響尾蛇明星強打也確定

2025/12/10 15:56

阿爾坎塔拉、佩多摩。（資料照）阿爾坎塔拉、佩多摩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在明年3月開打，許多球星已經紛紛表態將為自己的國家參戰，其中效力馬林魚的「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），以及響尾蛇明星游擊手佩多摩（Geraldo Perdomo）都將代表多明尼加參戰。

阿爾坎塔拉本季從TJ手術中恢復，表現遠不及2022年奪下國聯塞揚獎的身手，31場先發累積11勝12敗，174.2局被敲165安失104分責失，送出142次三振與57次保送，防禦率5.36，投手獨立防禦率（FIP）4.28，ERA+為82。

阿爾坎塔拉休季深陷交易傳聞，據傳馬林魚在今年冬天極有可能交易陣中一名先發投手，包含阿爾坎塔拉、卡布雷拉（Edward Cabrera）都引起其他球隊濃厚的興趣。

曾在2023年入選明星賽的佩多摩，今年雖然無緣明星盛宴，仍打出生涯年，出賽161場，打擊三圍.290/.389/.462、攻擊指數0.851，敲出20轟、100分打點，wRC+138，fWAR值高達7.1，也拿下生涯首座銀棒獎。佩多摩日前在Podcast節目上透露，自己打算代表多明尼加出戰WBC。

多明尼加陣容持續壯大，目標劍指自2013年後隊史第2冠。目前已經確定或表態參賽的球員，還包括大都會索托（Juan Soto）、教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）、紅人克魯茲（Elly De La Cruz）、光芒卡米內洛（Junior Caminero）。

