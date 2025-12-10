自由電子報
經典賽》期盼年底確定日本隊名單 井端監督談大谷二刀流「一切都有可能」

2025/12/10 16:22

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕第6屆世界棒球經典賽明年3月登場，日本隊監督井端弘和希望組成「最強國家隊」挑戰2連霸。井端監督今天在經典賽教練記者會表示，希望能夠至少在年底前確定35人初步名單。

儘管道奇日本二刀流巨星大谷翔平日前宣布參戰經典賽，但其他旅美球星尚未正式表態，包括山本由伸、佐佐木朗希、菊池雄星、鈴木誠也、今永昇太、千賀滉大、松井裕樹和鈴木誠也等人。對此，日本隊監督井端弘和今天受訪時表示，現在還在等大聯盟的回覆，如果還沒辦法確定，他們就無法確定初步名單，目前就是卡在這裡，希望至少能在年底得到回覆。

今天有4名球星表態願意代表美國隊出征經典賽，包括費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、道奇鐵捕史密斯（Will Smith）、金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）以及釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang）。井端弘和坦言並不焦急：「我們只能思考該如何應對，急也沒有用，只能等，雖然不能太慢，但日本選手也有調整期，能在年底敲定當然是最理想的。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前曾表示，不希望大谷翔平在經典賽投球，對於山本由伸參賽也審慎評估，井端監督對此表示，自己沒有直接從選手那裡聽到，他們會與球團好好溝通，如果羅伯斯直接對他說，他會再考慮，但目前還沒有直接談到，所以各種可能性都還存在。

日本隊集訓期間將在2月底與日本一王者軟銀和中日分別進行2場自辦熱身賽，3月2、3日官辦熱身賽先後對上歐力士和阪神。日本所屬的C組預賽在5日開打，日本隊於6日迎接首戰，對手就是2024年世界12強冠軍台灣。

對於大谷翔平何時會向日本隊報到，井端弘和說：「當然希望他能夠盡快跟球隊會合，但實際能上場比賽應該要等到大阪的比賽，應該會跟上次一樣在3月加入，因為也有時差問題，希望他在調整時差的同時，把身體狀況準備好，然後參加官辦熱身賽，只要能在那兩場完成最終調整就可以了。」

井端弘和也強調，雖然沒有跟大谷翔平談得太詳細，但有把春訓行程表給他，並且傳達了希望他像上次一樣的時間點與球隊會合，不過如果他本人認為還需要留在美國調整，那也可以考慮晚一點再加入球隊。

