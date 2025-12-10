經典賽》捷克主帥稱讚台灣是強隊！常被問「對哪國有機會贏」給答案

捷克隊總教練哈丁。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽3月登場，捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）今天在冬季會議上接受日本媒體訪問，談到能再度與日本同組、交手很開心，也透露這屆經典賽的最終目標。

明年經典賽C組預賽在東京巨蛋開打，捷克與衛冕軍日本、南韓、台灣、澳洲同組，哈丁過去受訪也直言，C組是「死亡之組」。今天在冬季會議上接受《體育報知》訪問，哈丁表示：「能在日本比賽對我們來說是莫大的榮譽，小組賽能在東京舉辦，而且還是亞洲唯一的主辦地，這點非常特別。」

哈丁也笑說：「這次小組裡還有像台灣這樣的強勁對手，而上屆被我們擊敗的中國則不在。大家常問我，對哪一個國家有勝算？但對我們來說，能站在這個舞台上，本身就很值得驕傲。就算不是對上日本，能在日本球迷面前面對其他國家，也是非常特別、精采絕倫的演出。」

哈丁表示，非常期待能和日本球員在同一舞台上打球，特別是道奇的球員都非常優秀，他的小孩是大谷翔平的超級粉絲，上屆經典賽捷克也有幸宇佐佐木朗希交手，而他本人則最喜歡山本由伸。「日本文化深深打動了我，我們獲得日本職棒的巨大支持，也曾受邀赴日進行強化試合，栗山英樹監督甚至親自替我們加油，之後我們就在歐錦賽拿下隊史首面銅牌，簡直難以置信，我希望我們與日本的羈絆能延續下去。」

捷克隊上屆經典賽的成員，有老師、清潔隊員、消防員、醫生等各種職業，哈丁透露，這是捷克隊陣容更加年輕，多數將會是學生球員，「不過他未來也會像老師一樣，成為社會支柱。」哈丁也向日本表達由衷感謝，「我們這次WBC的目標，是用表現證明我們3年來的努力沒有白費，我會以日本的支持為力量繼續前進。」

