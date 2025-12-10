自由電子報
網球》元月澳網初步名單 十冠王喬科維奇與新世代雙雄參戰

2025/12/10 16:44

喬科維奇。（資料照，美聯社）喬科維奇。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽初步報名的球員名單出爐，新世代雙雄的西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、義大利宿敵辛納（Jannik Sinner），還有「三巨頭」最後一人的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）等男單人氣球星都將參戰，使得下個月年度首項大滿貫備受矚目。

長江後浪推前浪，22歲的艾卡拉茲、24歲的辛納這兩年來已經聯手壟斷全部8座大滿貫冠軍，甚至本季自法國公開賽起，連續三項大滿貫決戰爭霸，新世代雙雄準備延續四大賽的統治地位，不但已在明年初澳網男單名單，屆時更可望榮膺前兩大種子。澳網賽事1月12日至26日，將在墨爾本公園硬地球場進行。

ATP男單排名再度君臨天下的艾卡拉茲，職業生涯6座大滿貫金盃中，包括法網、溫布頓錦標賽、美國公開賽都已兩度掄元，迄今獨缺澳網認證，過去4度出賽最佳戰績為2024年、2025年8強。至於坐擁大滿貫4冠的辛納，自2024年澳網首獲金盃以來，就在南半球成名地橫掃群雄，下個月即將挑戰三連霸壯舉。

38歲的喬科維奇寶刀未老，目前男單排名暫居第4，僅次第3的德國好手茲維列夫（Alexander Zverev），由於笑傲群雄的大滿貫24冠，多達10冠是在澳網拿下，屆時能否強壓後浪攻頂再創歷史紀錄？將是熱門話題。去年喬科維奇8強大逆轉艾卡拉茲，但4強不敵茲維列夫受傷退賽。

